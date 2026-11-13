 నేడు హైదరాబాద్‌కు రాహుల్‌ గాంధీ | Rahul Gandhi to visit Hyderabad on november 13 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

నేడు హైదరాబాద్‌కు రాహుల్‌ గాంధీ

Nov 13 2026 5:35 AM | Updated on Nov 13 2026 5:40 AM

Rahul Gandhi to visit Hyderabad on november 13

భారత్‌ సమ్మిట్‌ ముగింపు కార్యక్రమంలో పాల్గొననున్న కాంగ్రెస్‌ అగ్రనేత  

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: కాంగ్రెస్‌ అగ్రనేత, లోక్‌సభలో ప్రతిపక్ష నాయకుడు రాహుల్‌గాంధీ శుక్రవారం రాత్రి హైదరాబాద్‌కు రానున్నారు. పీసీసీ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం రాహుల్‌ శుక్రవారం సాయంత్రం ఢిల్లీ నుంచి బయలుదేరి రాత్రి వరకు శంషాబాద్‌ రాజీవ్‌గాంధీ ఎయిర్‌పోర్టుకు వస్తారు.

అక్కడి నుంచి నేరుగా శంషాబాద్‌లోని నోవాటెల్‌ హోటల్‌కు చేరుకుంటారు. రాత్రి అక్కడే బస చేసి, శనివారం ఉదయం పార్టీ ప్రముఖులతో భేటీ కానున్నారు. అనంతరం నగరంలో జరిగే గిగ్‌వర్కర్ల ర్యాలీలో పాల్గొని వారికి సంఘీభావం తెలుపనున్నారు. అనంతరం అక్కడి నుంచి హెచ్‌ఐసీసీకి వెళ్లి అక్కడ జరిగే భారత్‌ సమ్మిట్‌ ముగింపు ఉత్సవంలో పాల్గొంటారు. కార్యక్రమం అనంతరం తిరిగి ఢిల్లీకి పయనం కానున్నారు.  

ఖర్గే, డీకే శివకుమార్‌కు భట్టి ఆహ్వానం 
హైదరాబాద్‌లో ఈ నెల 13, 14 తేదీల్లో తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహించనున్న భారత్‌ సమ్మిట్‌–2026కు హాజరు కావాల్సిందిగా ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క ప్రముఖులను ఆహ్వానిస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా గురువారం బెంగళూరులో ఏఐసీసీ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే, కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్‌తో ఆయన భేటీ అయ్యారు. సమ్మిట్‌కు హాజరు కావాల్సిందిగా వారిని ఆహ్వానిస్తూ ఆహ్వాన పత్రికలు అందజేశారు.

తెలంగాణ ప్రభుత్వం అంతర్జాతీయ స్థాయిలో నిర్వహిస్తున్న ఈ సదస్సులో పాల్గొని విజయవంతం చేయాలని ఖర్గే, డీకే శివకుమార్‌లను భట్టి విక్రమార్క కోరారు. ఈ సందర్భంగా భారత్‌ సమ్మిట్‌ లక్ష్యాలు, ప్రాధాన్యతలను వారికి వివరించారు. ఈ మేరకు ఇరువురు నేతలు సానుకూలంగా స్పందించినట్లు పార్టీ వర్గాలు తెలిపాయి.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఫ్యామిలీ ఈవెంట్‌లో హీరోయిన్ ప్రగ్యా జైస్వాల్‌ చిల్.. (ఫోటోలు)
photo 2

ప్రేమ బంధానికి కొత్త అడుగు.. న్యూజిలాండ్‌లో అర్ష్‌దీప్ సింగ్ ఎంగేజ్‌మెంట్ (ఫోటోలు)
photo 3

చీరకట్టులో హీరోయిన్ ప్రణీత సుభాష్ అందాలు.. (ఫోటోలు)
photo 4

‘ఇడుపు కాయితం’ సినిమా టీజర్ విడుదల (ఫోటోలు)
photo 5

తెలుగు అందం.. పూజిత పొన్నాడ వైర‌ల్ ఫోటోలు

Video

View all
Anbir Kapoors Ramayana Creates New Box Office Record 1
Video_icon

5 రోజుల్లో రూ.663 కోట్లు! బాక్సాఫీస్ ను షేక్ చేస్తున్న రామాయణం
YS Jagan 3Lakh Financial Assistance To Lakshmi Injured In Raptadu Incident 2
Video_icon

రాప్తాడు ఘటనలో గాయపడిన లక్ష్మీకి YS జగన్ ఆర్థిక సాయం
Rachamallu Siva Prasad Emotional Comments 3
Video_icon

లోకేష్ వీళ్లకు సహాయం చేయలేదు..! కనీసం బాధను కూడా వినలేదు జగన్ కు ఒక్క మాట చెప్పగానే...
CPI Ramakrishna About Pawan Kalyan And Anna Lezhneva Divorce 4
Video_icon

అది ఆయన వ్యక్తిగతం.. కానీ ఒక్కటి చెప్పాలనుకుంటున్నా...!
NVIDIA CEO Jensen Huang Scandal 5
Video_icon

CEO ఎఫైర్.. ట్రిలియన్ డాలర్ల కంపెనీ పాతాళానికి!
Advertisement
 