వైష్యమ్యాలు రగల్చొద్దు.. మీ మిత్రపక్షాల్ని కంట్రోల్‌ చేయండి

Apr 21 2026 10:06 AM | Updated on Apr 21 2026 10:11 AM

Ponnam Open Letter To CBN Over Jana Sena BJP Leaders Comments

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడికి తెలంగాణ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ బహిరంగ లేఖ రాశారు. రాష్ట్ర విభజనపై టీడీపీ మిత్రపక్షాల నేతలు చేస్తున్న వరుస ప్రకటనలపై అభ్యంతరం చేసిన పొన్నం.. తెలంగాణ ప్రజల మనోభావాలు దెబ్బ తీస్తున్న ఆ వ్యాఖ్యల్ని సహించబోమన్నారు.   

‘‘ఆంధ్రా- తెలంగాణ విభజనను భారత్ - పాకిస్థాన్ విభజనతో పోల్చడాన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. బీజేపీ ఎంపీ తేజస్వి సూర్య పార్లమెంట్‌లో చేసిన వ్యాఖ్యలు తెలంగాణ ఏర్పాటుపై విషం చిమ్మేలా ఉన్నాయి. ఆ వ్యాఖ్యల్ని లోక్‌సభ రికార్డుల నుంచి తొలగించేలా స్పీకర్‌కు లేఖ రాయండి’’ పొన్నం చంద్రబాబును డిమాండ్‌ చేశారు. 

కోనసీమకు తెలంగాణ దిష్టి తగిలిందన్న జనసేన అధినేత, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ వ్యాఖ్యలు తెలంగాణ ప్రజల మనోభావాలను దెబ్బతీశాయని.. తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య వైషమ్యాలు రగల్చడం ఎవరికీ మంచిది కాదని లేఖలో పొన్నం హితవు పలికారు. అలాగే.. ప్రధాని మోదీ గతంలో చేసిన ‘తల్లిని చంపి బిడ్డను వేరు చేశారు’ అన్న వ్యాఖ్యలు అనుచితమన్నారు. 

రెండు రాష్ట్రాలు అన్నదమ్ముల్లా కలిసి ఉండాలని.. వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలకు ముగింపు పలకాలని పొన్నం ఆ లేఖలో పేర్కొన్నారు. ‘‘చంద్రబాబుగారూ.. రాష్ట్ర విభజనపై బీజేపీ, జనసేన నేతల వ్యాఖ్యలను నియంత్రించండి’’ అంటూ లేఖలో రాశారు.

రేంజ్‌ రోవర్‌ కొన్న నితీశ్.. పెద్ద‌మ్మ గుడిలో కాయిన్‌ పెట్టి పూజ‌లు (ఫొటోలు)
సింహాచలం : స్వామి నిజరూప దర్శనం.. భక్తులకు అష్టకష్టాలు (ఫొటోలు)
యజ్ఞం ప్రారంభిస్తున్నా.. తెలంగాణకు మంచి జరగాలనే బయటకు రాలేదు (ఫొటోలు)
హైదరాబాద్ : ఉప్పల్ లో ఢిల్లీతో ఢీ... మైదానంలో విస్తృతంగా ప్రాక్టీస్ (ఫొటోలు)
అమీర్‌పేట్‌లో సందడి చేసిన హీరోయిన్ దక్ష నాగర్కర్ (ఫొటోలు)

Magazine Story: Iran says no talks with US 1
Magazine Story: యుద్ద కాండ
Jada Sravan Kumar Sensational Comments On Chandrababu & Pawan Kalyan 2
ఇవి మీ బతుకులు.. ఒక్కొక్కరిని ఏకిపారేసిన జడ శ్రవణ్
KCR Jeevan Reddy Video Viral At Public Meeting 3
హెలికాప్టర్ దిగగానే జీవన్ రెడ్డిని కేసీఆర్ చూడగానే..
Kakarla Venkatrami Reddy Dismiss Chandrababu Lokesh Redbook Conspiracy 4
కాకర్లపై రెడ్ బుక్ అరాచకం.. శాశ్వతంగా సర్వీస్ నుండి డిస్మిస్..
Scuffle Between Devotees At Simhachalam Chandanotsavam 2026 5
సింహాచలంలో భక్తుల తోపులాట..
