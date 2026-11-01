 నిజామాబాద్‌ డీసీఎస్‌వో శ్రీకాంత్‌రెడ్డి సస్పెన్షన్‌ | Nizamabad civil supplies officer K Srikant Reddy suspended | Sakshi
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నిజామాబాద్‌ డీసీఎస్‌వో శ్రీకాంత్‌రెడ్డి సస్పెన్షన్‌

Nov 1 2026 4:34 AM | Updated on Nov 1 2026 4:34 AM

Nizamabad civil supplies officer K Srikant Reddy suspended

విజిలెన్స్‌ నివేదిక ఆధారంగా సివిల్‌ సప్లయ్స్‌ కమిషనర్‌ చర్యలు

ప్రభుత్వ ధాన్యం అక్రమ మళ్లింపుపై రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నిఘా

సాక్షి, హైదరాబాద్‌/­సుభాష్‌నగర్‌ (నిజా­మా­బా­­ద్‌ అర్బన్‌): ప్రజాపంపిణీ వ్యవస్థ (పీడీఎస్‌) బియ్యం అక్రమ మళ్లింపు, గ్రేడ్‌–ఏ సన్నధాన్యం నిర్వ­హణలో అవకతవకలు, బకాయిలున్న రైస్‌ మి­ల్ల­ర్లపై పర్యవేక్షణ వైఫల్యానికి సంబంధించి ని­జామాబాద్‌ జిల్లా పౌరసరఫరాల అధికారి (డీ­సీ­ఎస్‌వో) శ్రీకాంత్‌రెడ్డిపై ప్రభుత్వం సస్పెన్షన్‌ వేటు వేసింది. విజిలెన్స్‌ నివేదికలో వెల్లడైన అంశాల ఆధారంగా పౌరసరఫరాల శాఖ కమిష­న­ర్, ప్రభుత్వ ముఖ్యకార్యదర్శి ఎం.స్టీఫెన్‌ రవీంద్ర శనివారం సస్పెన్షన్‌ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.

 పీడీఎస్‌ బియ్యం పక్కదారి పట్టడం, గ్రేడ్‌–ఏ సన్నధాన్యం నిర్వహణలో లోపాలు, బకాయి­లున్న మిల్లర్లపై సరైన పర్యవేక్షణ లేకపోవడాన్ని విజిలెన్స్‌ అధికారులు గుర్తించినట్లు శాఖ వెల్ల­డించింది. విధుల్లో భాగంగా నిర్వహించాల్సిన నెలవారీ క్షేత్రస్థాయి తనిఖీలు చేపట్టకపోవడం, పర్యవేక్షణలో నిర్లక్ష్యం కారణంగా అక్రమాలకు అవకాశం ఏర్పడినట్లు తేల్చారు. ఈ పరిణా­మా­లు కస్టమ్‌ మిల్లింగ్‌ రైస్‌ (సీఎంఆర్‌) లక్ష్యాలపై ప్రభావం చూపడంతోపాటు ప్రభుత్వానికి ఆర్థి­క నష్టాన్ని కలిగించాయని తెలిపింది. 

ప్రభుత్వా­నికి సన్నబియ్యంకు బదులు దొడ్డు బియ్యం సరఫరా చేసిన వ్యవహారంలో సీఐడీ పోలీసులు కొన్ని రోజులుగా జిల్లాలో విచారణ జరుపుతు­న్నా­రు. గత ఆదివారం నలుగురు రైస్‌మిల్‌ య­జ­మానులను అరెస్టు చేయగా.. వారిని కస్టడీకి తీసుకొని రెండు రోజులుగా విచారిస్తున్నారు. ఈ విచారణలో అనేక అక్రమాలు, లోపాలను గుర్తించిన సీఐడీ అధికారులు.. ఈ వ్యవహారంలో పెద్దఎత్తున డబ్బులు చేతులు మారినట్లు గుర్తించినట్లు సమాచారం. 

ఈ నేపథ్యంలో శని­వా­రం సీఐడీ అధికారులు శ్రీకాంత్‌రెడ్డిని అరెస్టు చేశారు. కాగా, సీఐడీ అధికారుల విచారణ నేప­థ్యంలో పలువురు రైస్‌మిల్లర్లు పరారీలో ఉండ­గా, మరికొందరిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. శ్రీకాంత్‌రెడ్డితోపాటు బోధన్‌కు చెందిన రైస్‌మి­ల్‌ యజమాని కిశోర్‌ను కూడా అరెస్టు చేశారు. శ్రీకాంత్‌రెడ్డి గతంలో రాష్ట్ర పౌరసరఫరాల శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్‌కుమార్‌రెడ్డికి ఓఎస్‌డీగా పనిచేశారు.

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