 ఆపదలో ఆదుకున్నది కేటీఆర్‌ అన్న మాత్రమే | KTR Help To Nerella Victim Gandham Gopal Family | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఆపదలో ఆదుకున్నది కేటీఆర్‌ అన్న మాత్రమే

Jul 29 2026 9:35 AM | Updated on Jul 29 2026 9:38 AM

KTR Help To Nerella Victim Gandham Gopal Family

తంగళ్లపల్లి(సిరిసిల్ల): కష్టకాలంలో తమకు అండగా నిలిచి, దేవుడిలా ఆదుకున్నది బీఆర్‌ఎస్‌ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్, సిరిసిల్ల ఎమ్మెల్యే కేటీఆర్‌ మాత్రమేనని నేరెళ్ల బాధితుడు గంధం గోపాల్‌ కుటుంబ సభ్యులు ఆవేదనతో తెలిపారు. స్వార్థ రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం ఇతర పార్టీల నాయకులు తమను కేవలం వాడుకున్నారే తప్ప ఎలాంటి సాయం యలేదని మంగళవారం తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

హామీలు ఇచ్చి మోసం చేసిన బీజేపీ, కాంగ్రెస్‌ 
గోపాల్‌ కుటుంబ సభ్యులు మాట్లాడూతూ... ‘మమ్మల్ని అందరూ రాజకీయంగా వాడుకున్నారు. కాంగ్రెస్‌ నాయకులు మా వద్దకు వచ్చి హామీలు ఇచ్చి వెళ్లిపోయారే తప్ప సహాయం చేయలేదు. కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్‌ మా పక్క ఊరికి (రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలోకి) వచ్చినా కనీసం పరామర్శించలేదు. మీకు రూ. 20 కోట్లు ఇప్పిస్తా’ అని పెద్ద పెద్ద మాటలు చెప్పారు కానీ, రూపాయి సాయం చేయలేదు. ఆస్పత్రిలో ఉన్నప్పుడు వారి పీఏలకు ఎన్నిసార్లు ఫోన్‌ చేసినా పట్టించుకోలేదు’ అని ఆరోపించారు. బండి సంజయ్‌ విజయసంకల్ప యాత్ర చేసిన సమయంలో కూడా మమ్మల్ని కనీసం పరామర్శించే ప్రయత్నం చేయలేదని తెలిపారు.

కుటుంబ సభ్యుడిలా అండగానిలిచిన కేటీఆర్‌
ఆస్పత్రిలో ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్న సమయంలో కేటీఆర్‌ అన్న స్వయంగా డాక్టర్లతో మాట్లాడి మెరుగైన వైద్యం అందించేలా చూశారు. ‘నేను మీ ఇంట్లో పెద్ద అన్నలాంటివాడిని, ఆస్పత్రి ఖర్చులు, ఆర్థికసాయం ఏది కావాలన్నా నేను చూసుకుంటా’ అని ధైర్యం చెప్పారని తెలిపారు. ‘చనిపోయిన తర్వాత కూడా మమ్మల్ని పరామర్శించిన ఏకైక నాయకుడు కేటీఆర్‌ మాత్రమే అని, కల్వకుంట్ల కవిత అక్క కూడా మాతో మాట్లాడి ఎల్లప్పుడూ అండగా ఉంటామని హామీ ఇచ్చారు’ అని కుటుంబ సభ్యులు వెల్లడించారు. తమ కుటుంబానికి కష్ట సమయంలో నిజమైన అండగా నిలిచింది కేటీఆర్‌ మాత్రమేనని, అందుకే తాము ఎప్పటికీ ఆయననే నమ్ముతామని స్పష్టం చేశారు. మాట్లాడిన వారిలో గోపాల్‌ భార్య గంధం లావణ్య, తల్లి బాలవ్వ, కూతుళ్లు అక్షిత, నిఖిత, కొడుకు అభినయ్, తమ్ముడు గొర్రె మహేశ్‌ ఉన్నారు.

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

సింహాచలం: 32 కిలోమీటర్ల మేర గిరి ప్రదక్షిణ...పరవశించిన భక్త జనవాహిని (ఫొటోలు)
photo 2

‘చెన్నై లవ్‌స్టోరీ’ సక్సెస్‌ మీట్‌...ముఖ్య అతిథిగా హీరో నాగచైతన్య (ఫొటోలు)
photo 3

హైదరాబాద్ యూసుఫ్‌గూడలో అల్లు అర్జున్ ఫ్యాన్స్ మీట్ (ఫొటోలు)
photo 4

హైదరాబాద్‌లో భారీ ఉరుములు..దంచికొట్టిన వర్షం రోడ్లన్నీ జలమయం (ఫొటోలు)
photo 5

ప్రభాస్ పెద్దమ్మ, చెల్లి లండన్ ట్రిప్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Heavy Rain Lashes Hyderabad City 1
Video_icon

హైదరాబాద్ లో భారీ వర్షం.. లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయం
China Is Creating An Artificial Sun 2
Video_icon

భూమిపై కృత్రిమ సూర్యుడిని సృష్టించిన చైనా..
Anchor Eswar Expose Shocking Truth On Nara Lokesh DSC Scam 3
Video_icon

అసలు మెగా DSC స్కామ్ ఎలా బయటపడిందంటే.. విద్యార్థుల కళ్ళు తెరిపించే వీడియో..
Icon Star Allu Arjun Counter To Trollers 4
Video_icon

యాంటీ ఫ్యాన్స్ కి అల్లు అర్జున్ కౌంటర్
AP Home Minister Vangalapudi Anithas X Account Hacked 5
Video_icon

హోంమంత్రికే భద్రత లేదు
Advertisement
 