 బాలయ్య కోసం హైడ్రా గాలింపు.. | HyDRA Launches Search Operation for Man Who Fell Into Manhole | Sakshi
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బాలయ్య కోసం హైడ్రా గాలింపు..

Jul 29 2026 7:30 AM | Updated on Jul 29 2026 7:30 AM

HyDRA Launches Search Operation for Man Who Fell Into Manhole

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: నగరంలోని మియాపూర్‌ వైశాలి నగర్‌లో విషాద ఘటన చోటుచేసుకుంది. మ్యాన్‌హోల్‌లో ప్రమాదవశాత్తు పడి బాలయ్య అనే వ్యక్తి గల్లంతయ్యాడు. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే హైడ్రా (HYDRAA), ఎన్డీఆర్‌ఎఫ్‌ బృందాలు రంగంలోకి దిగి గాలింపు చర్యలు చేపట్టాయి.

స్థానికుల సమాచారం ప్రకారం.. వైశాలి నగర్‌ ప్రాంతంలో బాలయ్య మంగళవారం ప్రమాదవశాత్తు తెరిచి ఉన్న మ్యాన్‌హోల్‌లో పడిపోయాడు. ఘటనను గమనించిన వారు వెంటనే అధికారులకు సమాచారం అందించారు. దీంతో సహాయక బృందాలు అక్కడికి చేరుకున్నాయి. 

హైడ్రా, ఎన్డీఆర్‌ఎఫ్‌ రంగప్రవేశం
బాలయ్య ఆచూకీ కోసం హైడ్రా, ఎన్డీఆర్‌ఎఫ్‌ సిబ్బంది ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టారు. మ్యాన్‌హోల్‌ పరిసరాల్లో, డ్రైనేజీ మార్గాల్లో గాలింపు కొనసాగిస్తున్నారు. లోపల పరిస్థితులను పరిశీలిస్తూ సురక్షితంగా బయటకు తీసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు.

స్థానికుల్లో ఆందోళన
ఈ ఘటనతో వైశాలి నగర్‌లో ఆందోళన నెలకొంది. బాలయ్య కుటుంబ సభ్యులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సహాయక బృందాలు అతడి కోసం తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నాయి. బాలయ్య ఆచూకీ లభించే వరకు గాలింపు కొనసాగిస్తామని అధికారులు తెలిపారు.

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