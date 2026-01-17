ఒక ప్రమాదం.. ఆరు ప్రాణాలు

పది నెలల క్రితం సిలిండర్ పేలి ముగ్గురు చిన్నారులు, వృద్ధురాలి మృతి
ఇటీవల తల్లి.. ఇప్పుడు తండ్రి ఆత్మహత్య
ఖమ్మం జిల్లా: ఒక ప్రమాదం నాలుగు ప్రాణాలను బలి తీసు కోగా.. ఆ ఆవేదన తో కుటుంబంలోని ఇంకో ఇద్దరు బలవ న్మరణానికి పాల్ప డ్డారు. దీంతో ఏడా ది గడవక ముందే ఆ కుటుంబంలోని ఆరుగురు ప్రాణా లు కోల్పోయినట్టయింది. ఈ ఘటనకు సంబంధించి వివరాలిలా ఉన్నాయి. ఖమ్మం జిల్లా తల్లాడ మండలం మిట్టపల్లికి చెందిన గుత్తికొండ వినోద్ ఇంట్లో గత ఏడాది ఏప్రిల్ 29వ తేదీ వంట చేస్తుండగా గ్యాస్ సిలిండర్ పేలింది. దీంతో మంటలు వ్యాపించి వినోద్కు చెందిన కవల కుమారులు తరుణ్, వరుణ్తోపాటు వినోద్ నాయనమ్మ గుత్తికొండ సుశీల, మేనకోడలు మృతి చెందింది.
ప్రాణంగా పెంచుకుంటున్న ఇద్దరు కుమారులు సహా నలుగురిని కోల్పోవడంతో తీవ్ర మనస్తాపంతో అప్పటి నుంచి బాధపడుతున్న వినోద్ భార్య రేవతి గత నెలాఖరున ఆత్మహత్యకు యత్నించింది. ఆమెను ఆస్పత్రిలో చేర్పించగా చికిత్స పొందుతూ ఈ నెల 1వ తేదీన మరణించింది. అటు పిల్లలు, నాయనమ్మ, మేనకోడలితోపాటు భార్య మృతి చెందడంతో తాను మాత్రం ఎందుకు బతకాలని పలువురితో చెబుతూ రోదించిన వినోద్ ఈనెల 7వ తేదీన వినోద్ ఇంట్లో ఉరి వేసుకున్నాడు. కాసేపటికి గుర్తించిన చుట్టుపక్కల వారు కొనఊపిరి ఉండడంతో ఖమ్మం ఆస్పత్రికి తరలించగా చికిత్స పొందుతూ గురువారం మృతి చెందాడు. దీంతో గ్యాస్ సిలిండర్ ప్రమాదం ఆ కుటుంబాన్ని కబళించినట్టయింది.