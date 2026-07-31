 బోనాల జాతర: హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు.. మళ్లింపులు ఇలా! | Hyderabad Traffic Police announce diversions for Secunderabad Bonalu | Sakshi
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బోనాల జాతర: హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు.. మళ్లింపులు ఇలా!

Jul 31 2026 10:01 PM | Updated on Jul 31 2026 10:01 PM

Hyderabad Traffic Police announce diversions for Secunderabad Bonalu

హైదరాబాద్‌:  సికింద్రాబాద్ లోని శ్రీ ఉజ్జయిని మహంకాళి బోనాల జాతర ఆగస్టు 02వ తేదీ నుండి ఆగస్టు 04వ తేదీ వరకు వైభవంగా జరగనుంది. ఈ సందర్భంగా ఆలయానికి తరలివచ్చే అపార భక్తజనం, వాహనాల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఆలయం చుట్టూ 2 కిలోమీటర్ల పరిధిలో ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు అమలు చేయనున్నట్లు హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీస్ విభాగం వెల్లడించింది. ప్రయాణికులు తమ ప్రయాణాన్ని ముందస్తుగా ప్లాన్ చేసుకోవాలని సూచించడమైనది.

ట్రాఫిక్ రద్దీ ఎక్కువగా ఉండే కూడళ్లు
1. కర్బాలా మైదాన్, 2) రాణిగంజ్, 3) ఓల్డ్ పి.ఎస్. రాంగోపాల్‌పేట్, 4) ప్యారడైజ్, 5) సీటీఓ, 6) ప్లాజా, 7) ఎస్‌బీఐ క్రాస్ రోడ్స్, 8) వైఎంసీఏ క్రాస్ రోడ్స్, 9) సెయింట్ జాన్స్ రోటరీ, 10) సంగీత్ క్రాస్ రోడ్స్, 11) ప్యాట్నీ క్రాస్ రోడ్స్, 12) పార్క్ లేన్, 13) బాటా, 14) ఘాస్‌మండి క్రాస్ రోడ్స్, 15) బైబిల్ హౌస్, 16) మినిస్టర్స్ రోడ్, 17) రసూల్‌పురా.

పూర్తిగా మూసివేసే రహదారులు
02-08-2026 అర్ధరాత్రి 00:00 గంటల నుండి 04-08-2026 ఉదయం 03:00 గంటల వరకు (జాతర పూర్తయ్యే వరకు) క్రింది రహదారులలో సాధారణ వాహనాల రాకపోకలు పూర్తిగా నిలిపివేయబడతాయి:
1.    పొగాకు బజార్ (Tobacco Bazar) మరియు హమాలీ విగ్రహం నుండి మహంకాళి ఆలయానికి వెళ్లే రహదారులు.
2.    సుభాష్ రోడ్ (బాటా క్రాస్ రోడ్స్ నుండి రోచా బజార్ వరకు).
3.    హిల్ స్ట్రీట్, అడవియ్య క్రాస్ రోడ్స్ నుండి మహంకాళి ఆలయానికి వెళ్లే రహదారి.
4.    జనరల్ బజార్ నుండి మహంకాళి ఆలయానికి వెళ్లే రహదారి.

ప్రధాన ట్రాఫిక్ మళ్లింపు పాయింట్లు
1. ప్యాట్నీ క్రాస్ రోడ్స్:
•    ఎస్‌బీఐ క్రాస్ రోడ్స్, ప్యారడైజ్ నుండి ట్యాంక్‌బండ్ వైపు వెళ్లే వాహనాలు: ప్యాట్నీ వద్ద ప్యారడైజ్, మినిస్టర్ రోడ్ లేదా క్లాక్ టవర్, సంగీత్ క్రాస్ రోడ్స్ – సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్, చిలకలగూడ, ముషీరాబాద్ క్రాస్ రోడ్స్ – కవడిగూడ – మారియాట్ హోటల్ – ట్యాంక్‌బండ్ వైపు మళ్లిస్తారు.
•    ప్యారడైజ్ నుండి బైబిల్ హౌస్ వైపు వెళ్లే వాహనాలు: ప్యాట్నీ క్రాస్ రోడ్స్ వద్ద ఎస్‌బీఐ లేదా క్లాక్ టవర్ వైపు మళ్లిస్తారు.
•    క్లాక్ టవర్ నుండి ఆర్‌.పి. రోడ్ వైపు వెళ్లే వాహనాలు: ప్యాట్నీ వద్ద ఎస్‌బీఐ క్రాస్ రోడ్స్ లేదా ప్యారడైజ్, మినిస్టర్ రోడ్, రసూల్‌పురా, రాణిగంజ్, ట్యాంక్‌బండ్ వైపు మళ్లిస్తారు.

2. ఘాస్‌మండి క్రాస్ రోడ్స్
•    బైబిల్ హౌస్ నుండి సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్, తిరుమలగిరి వైపు వెళ్లే వాహనాలు: ఘాస్‌మండి వద్ద సజ్జన్‌లాల్ స్ట్రీట్, సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ లేదా హిల్ స్ట్రీట్, రాణిగంజ్ వైపు మళ్లిస్తారు.

3. బైబిల్ హౌస్ క్రాస్ రోడ్స్
•    జబ్బార్ కాంప్లెక్స్, బన్సీలాల్‌పేట్ నుండి వచ్చే వాహనాలు (భారీ వాహనాలతో సహా): బైబిల్ హౌస్ క్రాస్ రోడ్స్ వద్ద కర్బాలా, రాణిగంజ్ వైపు మళ్లిస్తారు.

4. కర్బాలా క్రాస్ రోడ్స్
•    చిల్డ్రన్స్ పార్క్, బైబిల్ హౌస్ నుండి వచ్చే వాహనాలు: కర్బాలా క్రాస్ రోడ్స్ వద్ద రాణిగంజ్ క్రాస్ రోడ్స్ వైపు మళ్లిస్తారు.

5. రాణిగంజ్ క్రాస్ రోడ్స్ (సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ వైపు)
•    కర్బాలా మైదాన్ నుండి సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ వైపు వెళ్లే ఆర్టీసీ బస్సులు మరియు సాధారణ వాహనాలు: రాణిగంజ్ క్రాస్ రోడ్స్ వద్ద మినిస్టర్ రోడ్ – రసూల్‌పురా క్రాస్ రోడ్స్ – ఎడమ మలుపు – పి.ఎన్.టి ఫ్లైఓవర్ – హెచ్.పి.ఎస్ యు-టర్న్ – సీటీఓ – ఎస్‌బీఐ క్రాస్ రోడ్స్ – వైఎంసీఏ – సెయింట్ జాన్స్ రోటరీ – సంగీత్ – గోపాలపురం లైన్ మీదుగా రైల్వే స్టేషన్‌కు వెళ్లాలి.

•    రైల్వే స్టేషన్ నుండి ట్యాంక్‌బండ్ వైపు తిరిగి వెళ్లే ఆర్టీసీ బస్సులు: చిలకలగూడ క్రాస్ రోడ్స్, గాంధీ హాస్పిటల్ – ముషీరాబాద్ క్రాస్ రోడ్స్ – కవడిగూడ – మారియాట్ హోటల్ – ట్యాంక్‌బండ్ మీదుగా వెళ్తాయి.

•    రైల్వే స్టేషన్ నుండి తాడ్‌బన్, బేగంపేట్ వైపు వెళ్లే ఆర్టీసీ బస్సులు: క్లాక్ టవర్ – ప్యాట్నీ క్రాస్ రోడ్స్/వైఎంసీఏ – ఎస్‌బీఐ క్రాస్ రోడ్స్ మీదుగా వెళ్తాయి.

6. ప్యారడైజ్ క్రాస్ రోడ్స్:
•    సీటీఓ జంక్షన్ నుండి ఎమ్.జి. రోడ్ వైపు వెళ్లే వాహనాలు: ప్యారడైజ్ వద్ద సింధీ కాలనీ – కుడి మలుపు – మినిస్టర్ రోడ్ – ఎడమ మలుపు – రాణిగంజ్ క్రాస్ రోడ్స్ – కుడి మలుపు – కర్బాలా మైదాన్ వైపు మళ్లిస్తారు.
•    ప్యాట్నీ క్రాస్ రోడ్స్ నుండి వచ్చే వాహనాలు: ప్యారడైజ్ వద్ద సీటీఓ జంక్షన్ వైపు మళ్లిస్తారు.

భక్తుల వాహనాల పార్కింగ్ స్థలాలు

1.    సెయింట్ జాన్స్ రోటరీ, మారేడుపల్లి, ఎస్‌బీఐ వైపు నుండి వచ్చే వాహనాలు: హరిహర కళాభవన్‌లో పార్కింగ్ చేయాలి. (కెపాసిటీ: 2-వీలర్స్: 200, 4-వీలర్స్: 50)
2.    ఎస్.డి. రోడ్ నుండి మంజు థియేటర్ లైన్ వైపు వచ్చే వాహనాలు: యశోద పార్కింగ్ (రామ్‌సింగ్ అగర్వాల్ వైన్స్ పక్కన) పార్కింగ్ చేయాలి. (కెపాసిటీ: 2-వీలర్స్: 200, 4-వీలర్స్: 50)
3.    సంగీత్ సిగ్నల్, క్లాక్ టవర్ వైపు నుండి వచ్చే వాహనాలు: మహబూబ్ కాలేజీలో పార్కింగ్ చేయాలి. (కెపాసిటీ: 2-వీలర్స్: 300, 4-వీలర్స్: 100)
4.    సెయింట్ జాన్స్ రోటరీ, స్వీకార్ ఉపకార్, ఎస్‌బీహెచ్ వైపు నుండి వచ్చే వాహనాలు: సీఎమ్‌ఆర్ షాపింగ్ మాల్ పార్కింగ్ స్థలంలో పార్కింగ్ చేయాలి. (కెపాసిటీ: 2-వీలర్స్: 1000, 4-వీలర్స్: 200)
5.    రైల్వే స్టేషన్ వైపు నుండి వచ్చే వాహనాలు: ఓల్డ్ జైలు ఖానా ఖాళీ స్థలంలో (కల్పతరు జ్యువెలర్స్ ఎదురుగా, స్టేషన్ రోడ్) పార్కింగ్ చేయాలి. (కెపాసిటీ: 2-వీలర్స్: 200, 4-వీలర్స్: 40)
6.    భోయిగూడ, గాంధీనగర్, బైబిల్ హౌస్, ఘాస్‌మండి వైపు నుండి వచ్చే వాహనాలు: ఇస్లామియా హైస్కూల్ (కూరగాయల మార్కెట్ దగ్గర, ఘాస్‌మండి రోడ్) లో పార్కింగ్ చేయాలి. (కెపాసిటీ: 2-వీలర్స్: 60, 4-వీలర్స్: 20)
7.    రాణిగంజ్ & అడవియ్య క్రాస్ రోడ్స్ నుండి వచ్చే వాహనాలు: ప్రభుత్వ అడవియ్య మెమోరియల్ హైస్కూల్ (అడవియ్య క్రాస్ రోడ్స్, రాణిగంజ్) లో పార్కింగ్ చేయాలి. (కెపాసిటీ: 2-వీలర్స్: 60, 4-వీలర్స్: 20)
8.    నల్లగుట్ట, బేగంపేట్, పంజాగుట్ట, ఖైరతాబాద్ వైపు నుండి వచ్చే వాహనాలు: నల్లగుట్ట జీహెచ్‌ఎమ్‌సీ గ్రౌండ్ (చుట్టలబస్తీ) లో పార్కింగ్ చేయాలి. (కెపాసిటీ: 2-వీలర్స్: 150, 4-వీలర్స్: 20)
9.    విఐపి (VIP) వాహనాలు: మహాత్మా గాంధీ విగ్రహం, ఎమ్.జి. రోడ్ వద్ద పార్కింగ్ చేయాలి. (కెపాసిటీ: 2-వీలర్స్: 200, 4-వీలర్స్: 50)
10.    రాణిగంజ్ నుండి రోచా బజార్ వైపు వచ్చే వాహనాలు: పార్సీ టెంపుల్ (చెర్మాస్ పక్కన, ఎమ్.జి. రోడ్) వద్ద పార్కింగ్ చేయాలి. (కెపాసిటీ: 2-వీలర్స్: 200, 4-వీలర్స్: 50)
11.    నల్లగుట్ట, బేగంపేట్, పంజాగుట్ట, ఖైరతాబాద్ వైపు నుండి వచ్చే వాహనాలు: వెస్లీ కాలేజ్ పార్కింగ్ స్థలం / జీహెచ్‌ఎమ్‌సీ గ్రౌండ్, చుట్టలబస్తీలో పార్కింగ్ చేయాలి. (కెపాసిటీ: 2-వీలర్స్: 300, 4-వీలర్స్: 150)
12.    బేగంపేట్ & జేబీఎస్ వైపు నుండి వచ్చే వాహనాలు: జింఖానా గ్రౌండ్ పార్కింగ్ (బేగంపేట్) లో పార్కింగ్ చేయాలి. (కెపాసిటీ: 2-వీలర్స్: 150, 4-వీలర్స్: 20)
13.    బేగంపేట్, రసూల్‌పురా, పట్టిగడ్డ వైపు నుండి వచ్చే వాహనాలు: స్వప్నలోక్ కాంప్లెక్స్ పార్కింగ్ స్థలంలో పార్కింగ్ చేయాలి. (కెపాసిటీ: 2-వీలర్స్: 500, 4-వీలర్స్: 125)
14.    సెయింట్ జాన్స్ రోటరీ, స్వీకార్ ఉపకార్, ఎస్‌బీఐ వైపు నుండి వచ్చే వాహనాలు: తాజ్ త్రిస్టార్ లైన్‌లో పార్కింగ్ చేయాలి. (కెపాసిటీ: 2-వీలర్స్: 100, 4-వీలర్స్: 20)

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