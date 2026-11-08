 హైదరాబాద్‌ ఓఆర్‌ఆర్‌పై ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. ఆటోలో 17 మంది! | Hyderabad Himayatsagar Kottur ORR Accident | Sakshi
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హైదరాబాద్‌ ఓఆర్‌ఆర్‌పై ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. ఆటోలో 17 మంది!

Nov 8 2026 8:57 AM | Updated on Nov 8 2026 8:57 AM

Hyderabad Himayatsagar Kottur ORR Accident

సాక్షి: హైదరాబాద్‌: హిమాయత్‌సాగర్‌ ఓఆర్‌ఆర్‌పై ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. టిప్పర్‌ను ఆటో ఢీకొన్న ఘటనలో ఇద్దరు అక్కడికక్కడే మృతిచెందగా, మరో 10 మందికి పైగా తీవ్రంగా గాయపడ్డారు.

కొత్తూరు సమీపంలో ఓ కార్యక్రమంలో పనిచేసి తిరిగి వెళ్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లుగా తెలుస్తోంది. ప్రమాద సమయంలో ఆటోలో మొత్తం 17 మంది ఉన్నట్లుగా సమాచారం. అయితే, ఆటో వేగంగా వచ్చి టిప్పర్‌ను ఢీకొట్టడంతో ఈ దుర్ఘటన చోటుచేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. వివరాలు అందుకున్న పోలీసులు వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని, క్షతగాత్రులను చికిత్స నిమిత్తం సమీపంలోని ఆస్పత్రికి తరలించారు. ప్రమాదానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది.

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