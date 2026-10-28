సాక్షి, హైదరాబాద్: ఆత్మవిశ్వాసం, పట్టుదల ఉంటే ఎలాంటి లక్ష్యాన్నైనా సాధించవచ్చు. ఈ విషయాన్ని తెలంగాణాకుచెందిన డా. కొయ్యల రూత్ మరోసారి నిరూపించారు. వ్యవసాయ కూలీగా పనిచేస్తూ ఎన్నో కష్టాలు, వివక్షను ఎదుర్కొన్నప్పటికీ ఇపుడు డాక్టర్ కొయ్యల రూత్ జాన్ పాల్ నిరూపించారు. ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్లో ఎండీ పూర్తిచేసి, దేశంలోనే ఈ ఘనత సాధించిన ట్రాన్స్జెండర్గా నిలిచిన రూత్జాన్ పాల్ (Koyyala Ruth John Paul) ను హైదరాబాద్ పోలీసు కమిషనర్ వీసీ సజ్జనార్ ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. ఆమె ప్రయాణం ఎందరికో స్ఫూర్తిదాయకం అంటూ ఆమెను సత్కరించినఫోటోలను ట్విటర్లో షేర్ చేశారు.
ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్లో ఎండీ పూర్తిచేసి, దేశంలోనే ఈ ఘనత సాధించిన మొట్టమొదటి ట్రాన్స్ మహిళగా నిలిచిన డాక్టర్ కొయ్యల రూత్ జాన్ పాల్ గారి సంకల్పాన్ని అభినందిస్తూ, వారిని సత్కరించాను. ఒకప్పుడు వ్యవసాయ కూలీగా పనిచేస్తూ ఎన్నో కష్టాలు, వివక్షను ఎదుర్కొన్నప్పటికీ... పట్టుదలతో చదువుకుని, న్యాయపోరాటం చేసి పీజీ పూర్తిచేసిన ఆమె జీవన ప్రయాణం ప్రశంసనీయం. ప్రస్తుతం సనత్నగర్ ఈఎస్ఐ ఆసుపత్రి అత్యవసర విభాగంలో సేవలందిస్తూ ఎందరో రోగుల ప్రాణాలు కాపాడుతున్నారు. అన్ని అవరోధాలనూ అధిగమించి నిలిచిన ఈ తొలి ట్రాన్స్ వైద్యురాలి అకుంఠిత దీక్ష సమాజానికి ఎంతో స్ఫూర్తిదాయకం. డాక్టర్ రూత్ గారి భవిష్యత్తు మరింత ఉజ్వలంగా ఉండాలని, తన లక్ష్యాలను చేరుకోవాలని మనసారా ఆకాంక్షిస్తున్నాను. ఈ ప్రయాణంలో డాక్టర్ రూత్ గారికి వెన్నుదన్నుగా నిలిచి సహకరించిన ముకుంద మాల గారికి, వైజయంతి వసంత గారికి, రచన ముద్రబోయిన గారికి నా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. #Inspiration
— V.C. Sajjanar, IPS (@SajjanarVC_IPS) October 28, 2026