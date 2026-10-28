 ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్‌లో ఎండీ చేసిన తొలి ట్రాన్స్‌మహిళకు సజ్జనార్‌ సత్కారం | Hyd vc sajjanar felicitates the first trans woman in emergency medicine | Sakshi
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ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్‌లో ఎండీ చేసిన తొలి ట్రాన్స్‌మహిళకు సజ్జనార్‌ సత్కారం

Oct 28 2026 7:22 PM | Updated on Oct 28 2026 7:22 PM

Hyd vc sajjanar felicitates the first trans woman in emergency medicine

సాక్షి,  హైదరాబాద్‌:  ఆత్మవిశ్వాసం, పట్టుదల ఉంటే ఎలాంటి లక్ష్యాన్నైనా సాధించవచ్చు.  ఈ విషయాన్ని తెలంగాణాకుచెందిన డా.  కొయ్యల రూత్‌ మరోసారి నిరూపించారు.  వ్యవసాయ కూలీగా పనిచేస్తూ ఎన్నో కష్టాలు, వివక్షను ఎదుర్కొన్నప్పటికీ ఇపుడు డాక్టర్ కొయ్యల రూత్ జాన్ పాల్ నిరూపించారు. ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్‌లో  ఎండీ పూర్తిచేసి, దేశంలోనే ఈ ఘనత సాధించిన ట్రాన్స్‌జెండర్‌గా నిలిచిన రూత్‌జాన్‌ పాల్‌ (Koyyala Ruth John Paul) ను హైదరాబాద్‌ పోలీసు కమిషనర్‌ వీసీ  సజ్జనార్‌ ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. ఆమె ప్రయాణం ఎందరికో స్ఫూర్తిదాయకం అంటూ  ఆమెను సత్కరించినఫోటోలను ట్విటర్‌లో షేర్‌ చేశారు.
 

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