 రైల్వే నిలయం ఎదుట కాంగ్రెస్ మెరుపు ధర్నా | Telangana Congress Leaders Lightning Dharna At Railway Nilayam | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

రైల్వే నిలయం ఎదుట కాంగ్రెస్ మెరుపు ధర్నా

Oct 28 2026 12:11 PM | Updated on Oct 28 2026 12:40 PM

Telangana Congress Leaders Lightning Dharna At Railway Nilayam

సాక్షి, హైదరాబాద్: సికింద్రాబాద్‌ రైల్వే నిలయం వద్ద ఉద్రిక్తత చోటుచేసుకుంది. రైల్వే నిలయం ముందు కాంగ్రెస్ మెరుపు ధర్నా నిర్వహించింది. ధర్నాలో టీపీసీసీ చీఫ్ మహేష్‌ కుమార్, మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్‌, ఎమ్మెల్యేలు, కాంగ్రెస్ నేతలు పాల్గొన్నారు.

మెట్లపై బైఠాయించిన కాంగ్రెస్‌ నేతలు.. ఆందోళనకు దిగారు. నవంబర్ 1న ఢిల్లీకి వెళ్ళేందుకు ప్రత్యేక రైళ్లు కావాలని పీసీసీ కోరగా.. దక్షిణ మధ్య రైల్వే శాఖ నిరాకరించింది. దీంతో కాంగ్రెస్‌ నేతలు.. రైల్వే శాఖ జీఎం కార్యాలయం ముందు మెరుపు ధర్నాకు దిగారు. కాంగ్రెస్‌ నేతలను అరెస్ట్‌ చేసిన పోలీసులు.. మల్కాజిగిరి జోన్‌లోని మార్కెట్ పోలీస్ స్టేషన్‌కు తరలించారు.

ఇదీ చదవండి: తెలంగాణలో భారీగా ఐఏఎస్‌ల బదిలీ

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో ఉపాసన (ఫొటోలు)
photo 2

విజయనగరం : జోరువానలో ఘనంగా సిరిమాను ఉత్సవం (ఫోటోలు)
photo 3

విశాఖపట్నంలో 'అర్నబ్' తుఫాన్ బీభత్సం (ఫోటోలు)
photo 4

మహోగ్రరూపం.. విరుచుకుపడిన అర్నబ్‌ తుపాన్‌ (ఫోటోలు)
photo 5

‘ఆదర్శ కుటుంబం’ మూవీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌ (ఫోటోలు)

Video

View all
Cyclone Arnab Effect On Mogalthuru And Narsapuram 1
Video_icon

150 కి.మీ వేగంతో పెనుగాలులు.. మునిగిపోయిన బోట్లు, వణికిపోతున్ననరసాపురం
Team India Creates History! 100 Runs in Just 4.5 Overs 2
Video_icon

టీమిండియా సరికొత్త చరిత్ర... 4.5 ఓవర్లలోనే 100 పరుగులు!
PM Kisan 24th Installment Date ₹2,000 Payment Update for Farmers 3
Video_icon

రైతులకు శుభవార్త! ₹2,000 జమ అయ్యేది ఆ రోజే!
Actress Nayanthara Likely To Play Special Role Rajinikanth's Dharman Movie 4
Video_icon

రజనీ కొత్త సినిమాలో నయనతార..! హిట్ ఇస్తుందా ?
Cyclone Alert for Andhra Pradesh Red And Orange Alert 5
Video_icon

రెడ్ అలర్ట్.. అర్నబ్ విధ్వంసం ఏపీ మొత్తం అల్లకల్లోలం
Advertisement
 