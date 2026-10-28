 భర్త నిర్వాకం..స్నేహితులతో గడపాలంటూ భార్యపై ఒత్తిడి | Married Woman Incident In Hyderabad | Sakshi
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భర్త నిర్వాకం..స్నేహితులతో గడపాలంటూ భార్యపై ఒత్తిడి

Oct 28 2026 12:30 PM | Updated on Oct 28 2026 12:38 PM

Married Woman Incident In Hyderabad

హైదరాబాద్‌: వివాహితపై సామూహిక అత్యాచారానికి పాల్పడిన ముగ్గురు నిందితులను కంచన్‌బాగ్‌ పోలీసులు మంగళవారం అరెస్ట్‌ చేశారు. పోలీసుల కథనం ప్రకారం... బాలాపూర్‌ రోషన్‌దౌలా ప్రాంతానికి చెందిన మహ్మద్‌ ఫయాజ్‌ (30) మయన్మార్‌కు చెందిన ఓ యువతిని (19)ని ఈ ఏడాది మే నెలలో వివాహం చేసుకున్నాడు. మద్యానికి బానిసైన మహ్మద్‌ ఫయాజ్‌ తన స్నేహితులను ఇంటికి తీసుకొచ్చి వారిని సైతం సుఖపెట్టాలని భార్యపై ఒత్తిడి చేసేవాడు. 

ఈ క్రమంలో ఆమెను ఫయాజ్‌ స్నేహితులైన నూర్‌ కమల్‌(30), ముజీబ్‌(29), జియా ఉర్‌ రెహమాన్‌ ఆలియాస్‌ ఇబ్రహీం(30)లు ఆమెను ఇంట్లోనే నిర్బంధించి సామూహికంగా అత్యాచారానికి పాల్ప డ్డారు. ఈ క్రమంలో ఇంటి యజమాని కరెంటు బిల్లు, అద్దె నిమిత్తం ఇంటికి రాగా ఈ దారుణం బయటపడింది. ఈ మేరకు బాధితురాలు కంచన్‌బాగ్‌ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. పోలీసులు ఆమెను భరోసా కేంద్రానికి పంపించి ముగ్గురు నిందితులను మంగళవారం అరెస్ట్‌ చేశారు. ఫయాజ్‌ పరారీలో ఉన్నాడు.   

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