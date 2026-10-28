సాక్షి, హైదరాబాద్: తెలంగాణలో భారీగా ఐఏఎస్ అధికారులను బదిలీ చేస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. జయేష్ రంజన్కు ఈఎఫ్ఎస్ అండ్ టీ శాఖ బాధ్యతలు అప్పగించించిన సర్కార్.. వికాస్ రాజ్కు ఇంధన శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శిగా పోస్టింగ్ ఇచ్చింది. నవీన్ మిట్టల్కు రెవెన్యూ, ఆర్అండ్ఆర్, ఆర్డబ్ల్యూఎస్, ఆర్ఎస్ఏడీ శాఖల బాధ్యతలు అప్పగించింది.
శైలజా రామయ్యర్కు రెవెన్యూ (ఎండోమెంట్స్) శాఖ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీగా పోస్టింగ్ ఇవ్వగా.. ఎ.వాణీ ప్రసాద్కు స్పోర్ట్స్, హెరిటేజ్ తెలంగాణ డైరెక్టర్గా అదనపు బాధ్యతలు అప్పగించింది. రాహుల్ బొజ్జాకు ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ శాఖ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ బాధ్యతలు ఇవ్వగా.. ఐలంబార్తి కేకు రవాణా శాఖ కార్యదర్శిగా పోస్టింగ్ ఇచ్చింది.
సర్ఫరాజ్ అహ్మద్కు హెచ్ఎండీఏ, మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా అభివృద్ధి సంస్థల బాధ్యతలను ప్రభుత్వం అప్పగించింది. శృతి ఓజాకు మహిళా, శిశు సంక్షేమ శాఖ ప్రత్యేక కార్యదర్శిగా పోస్టింగ్ ఇచ్చింది. హెల్త్ అండ్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ శాఖ డైరెక్టర్గా ముషారఫ్ అలీ ఫారూఖీ, డబ్ల్యూసీడీ అండ్ ఎస్సీ శాఖ డైరెక్టర్గా డాక్టర్ ఎస్. సంగీత సత్యనారాయణలకు పోస్టింగ్ ఇచ్చిన ప్రభుత్వం.. జితేష్ వి. పాటిల్కు టీజీఎస్పీడీసీఎల్ వైస్ చైర్మన్, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ బాధ్యతలను అప్పగించింది.
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