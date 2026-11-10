 ప్రైవేట్ ఆస్పత్రుల్లో క్యాష్‌లెస్ చికిత్సకు బ్రేక్.. బీమా పాలసీదారులకు ఇబ్బందులు! | Health Insurance Cashless Treatment Stopped In Telangana Hospitals | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ప్రైవేట్ ఆస్పత్రుల్లో క్యాష్‌లెస్ చికిత్సకు బ్రేక్.. బీమా పాలసీదారులకు ఇబ్బందులు!

Nov 10 2026 10:44 PM | Updated on Nov 10 2026 10:44 PM

Health Insurance Cashless Treatment Stopped In Telangana Hospitals

హైదరాబాద్: ఆరోగ్య బీమా పాలసీదారులకు తెలంగాణలో ఊహించని షాక్ తగిలింది. ఓ ప్రముఖ బీమా సంస్థకు చెందిన పాలసీలపై నగదు రహిత వైద్య సేవలను నిలిపివేస్తున్నట్లు తెలంగాణ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ అసోసియేషన్ (TSHA) ప్రకటించింది. క్లెయిమ్‌ల పరిష్కారంలో జాప్యం, అనవసర కోతలు, సరైన కారణాలు లేకుండా క్లెయిమ్‌ల తిరస్కరణ వంటి సమస్యలే ఇందుకు కారణమని వెల్లడించింది.

ఈ నిర్ణయంతో సంబంధిత పాలసీదారులు ఆస్పత్రి బిల్లులను ముందుగా చెల్లించి, ఆ తర్వాత రీయింబర్స్‌మెంట్ పొందాల్సి ఉంటుంది. హైదరాబాద్‌లో చికిత్స కోసం వచ్చే తెలంగాణ, ఏపీ రోగులపై ఈ ప్రభావం పడనుంది. సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు బీమా సంస్థ ముందుకు వస్తే క్యాష్‌లెస్ సేవలను పునరుద్ధరిస్తామని TSHA తెలిపింది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

కుటుంబంతో కలిసి న‌భా న‌టేష్ దీపావ‌ళి సెలబ్రేషన్స్ (ఫోటోలు)
photo 2

ఇంట్లోనే చాలా సింపుల్‌గా శ్రీలీల సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)
photo 3

దీపావళి స్పెషల్.. అక్కినేని కుటుంబమంతా ఒకేచోట (ఫొటోలు)
photo 4

అల్లు ఫ్యామిలీ దీపావళి సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)
photo 5

#Diwali2026 స్పెషల్ ఫొటోలు షేర్ చేసిన కృతి శెట్టి..(ఫోటోలు)

Video

View all
YSRCP Putha Siva Sankar Reddy Reaction On Chandrababu Comments Over Access Equality Index 1
Video_icon

చంద్రబబు డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ పై.. పుత్తా శివశంకర్ స్ట్రాంగ్ కౌంటర్
Chevireddy Bhaskar Reddy Visuals At Chittoor Jail Over YSRCP Illegal Arrest 2
Video_icon

చెవిరెడ్డి పరామర్శ
Telangana Government Serious On Rice Mafia 3
Video_icon

ప్రజలకు ప్రభుత్వం భారీ శుభవార్త.. తగ్గనున్న బియ్యం ధరలు..?
Ambati Rambabu Reaction On Pawan Kalyan and Anna Lezhneva Divorce 4
Video_icon

Ambati : అది ఆయన పర్సనల్.. నేను చెప్పాలనుకున్నది ఒక్కటే!
YSRCP Leaders Hold Massive Protest Rally Against Amilineni Surendra Babu 5
Video_icon

కళ్యాణదుర్గంలో YSRCP భారీ ర్యాలీ
Advertisement
 