 చితి మంటలు ఆర్పేసి బూడిద ఎత్తుకెళ్లిన దుండగులు | Gold Bead Hunt Cremation Ashes Stolen In Jagtial Malyala | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

చితి మంటలు ఆర్పేసి బూడిద ఎత్తుకెళ్లిన దుండగులు

Jul 26 2026 10:49 AM | Updated on Jul 26 2026 11:24 AM

Gold Bead Hunt Cremation Ashes Stolen In Jagtial Malyala

జగిత్యాల జిల్లా: మల్యాల మండల కేంద్రంలో అమానుష ఘటన చోటుచేసుకుంది. బంగారు గుండు కోసం చితి మంటలు పూర్తిగా ఆరిపోకముందే ఇద్దరు దుండగులు నీళ్లు చల్లి బూడిదను సంచుల్లో నింపి తీసుకెళ్లేందుకు ప్రయత్నించారు. శుక్రవారం సాయంత్రం ఓ మహిళ అంత్యక్రియలు ముగిసిన అనంతరం కుటుంబ సభ్యులు అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయారు. ఆ తర్వాత శ్మశానానికి చేరుకున్న దుండగులు మహిళ తల భాగంపై నీరు పోసి మంటలు ఆర్పి బూడిదను ఎత్తుకెళ్లారు. ఈ ఘటనను గమనించిన స్థానికులు వారిని వెంబడించడంతో దుండగులు బూడిద సంచులను వదిలేసి పరారైనట్లు సమాచారం.

స్థానికుల కథనం ప్రకారం, మహిళలు మృతిచెందినప్పుడు సంప్రదాయం ప్రకారం వారు ధరించే నల్లపూసల ఆభరణంలోని చిన్న బంగారు గుండును మృతురాలి నోట్లో ఉంచి అనంతరం దహన సంస్కారాలు నిర్వహిస్తారు. ఈ ఆనవాయితీని ఆసరాగా చేసుకుని దాదాపు రూ.10 వేల విలువైన ఆ బంగారు గుండు కోసం దుండగులు చితి బూడిదను వెదుకుతున్నట్లు స్థానికులు తెలిపారు. ఘటనపై స్థానికంగా తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తమవుతోంది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తొలి ఏకాదశి పూజలు ఫోటోలు
photo 2

జింబాబ్వేపై భార‌త్ గ్రాండ్ విక్టరీ.. సిరీస్ మ‌న‌దే (ఫోటోలు)
photo 3

హైదరాబాద్‌ ఈసీఐఎల్ లో సందడి చేసిన నటి ప్రియాంకా మోహన్ (ఫోటోలు)
photo 4

సందడిగా 'చెన్నై లవ్ స్టోరీ' సక్సెస్ మీట్ (ఫొటోలు)
photo 5

హైదరాబాద్ కూకట్‌పల్లిలో సందడి చేసిన హీరోయిన్ లావణ్య త్రిపాఠి (ఫోటోలు)

Video

View all
Big Shock To Chandrababu Ecoren Energy MD Prasad Yerneni Arrest 1
Video_icon

చంద్రబాబు సర్కార్ కు బిగ్ షాక్.. ఎకోరెన్ బాస్ అరెస్ట్
Ding Dong 2 O Political Satires Comic Show 25 July 2026 2
Video_icon

నా దగ్గర చిల్లిగవ్వ కూడా లేదు.. షాక్ ఇచ్చిన చంద్రబాబు
Major Fire Accident At Cheruvugattu Nalgonda Dist 3
Video_icon

చెరువుగట్టులో భారీ అగ్ని ప్రమాదం
YSRCP Are Syamala Comments On Nara Lokesh DSC Scam 4
Video_icon

ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ సంగతి ఓకే.. పేపర్ లీకేష్ లోకేష్ రాజీనామా ఎప్పుడు?
YSRCP Venkat Reddy Comments On Chandrababu Cunning Politics 5
Video_icon

బీజేపీని వదిలి సీజేపీతో టీడీపీ పొత్తు..? వెంకట్ రెడ్డి సంచలన నిజాలు
Advertisement
 