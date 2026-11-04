 హైదరాబాద్‌పై ఎల్‌నినో ఎఫెక్ట్‌.. హాస్టల్స్‌ ఖాళీ! | El Nino Effect Hyderabad Water Crisis, Corporate Colleges Send Students Home, Hostels Declare Holidays Amid Shortage | Sakshi
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Hyderabad Water Crisis: హైదరాబాద్‌పై ఎల్‌నినో ఎఫెక్ట్‌.. హాస్టల్స్‌ ఖాళీ!

Nov 4 2026 12:07 PM | Updated on Nov 4 2026 12:38 PM

El Nino Effect Hyderabad Corporate Colleges Water Shortage Holidays Students

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: గ్రేటర్‌ హైదరాబాద్‌లో నీటి కొరత ప్రభావం విద్యాసంస్థలపైనా పడుతోంది. నగరంలోని పలు కార్పొరేట్‌ కాలేజీలు, హాస్టళ్లలో నీటి సరఫరాకు ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి. విద్యార్థుల అవసరాలకు సరిపడా నీరు అందుబాటులో లేకపోవడంతో కొన్ని కాలేజీల యాజమాన్యాలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నాయి. విద్యార్థులను ఇళ్లకు పంపించడంతో పాటు కాలేజీలకు, హాస్టళ్లకు సెలవులు ప్రకటిస్తున్నాయి. దీంతో విద్యార్థులతో సందడిగా ఉండే కార్పొరేట్‌ కాలేజీ క్యాంపస్‌లు ఖాళీ అవుతున్నాయి.

కార్పొరేట్‌ కాలేజీల్లో వేలాది మంది విద్యార్థులు హాస్టళ్లలో ఉంటూ చదువుకుంటుంటారు. వీరికి తాగునీటితో పాటు స్నానాలు, వంట, ఇతర రోజువారీ అవసరాలకు పెద్ద మొత్తంలో నీరు అవసరమవుతుంది. అయితే ప్రస్తుతం నీటి సరఫరాలో ఎదురవుతున్న ఇబ్బందులతో హాస్టళ్ల నిర్వహణ యాజమాన్యాలకు సవాలుగా మారుతోంది. ట్యాంకర్ల ద్వారా నీటిని సమకూర్చుకునే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నప్పటికీ అవసరాలకు అనుగుణంగా సరఫరా చేయడం కష్టంగా మారుతున్నట్లు తెలుస్తోంది.

ఈ నేపథ్యంలో కొన్ని విద్యాసంస్థలు విద్యార్థులను ఇళ్లకు పంపించేందుకు నిర్ణయించాయి. హాస్టళ్లలో నీటి సమస్య కారణంగా విద్యార్థులు ఇబ్బందులు పడకుండా ముందస్తు చర్యలు తీసుకుంటున్నాయి. తల్లిదండ్రులకు సమాచారం అందించి పిల్లలను ఇళ్లకు తీసుకెళ్లాలని సూచిస్తున్నాయి. దీంతో పలుచోట్ల హాస్టళ్లు ఖాళీ అవుతున్నాయి.

మరోవైపు నగరంలో నీటి సరఫరా పరిస్థితిపై ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. విద్యాసంస్థలతో పాటు నివాస ప్రాంతాల్లోనూ నీటి అవసరాలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో సరఫరాను మెరుగుపరచాల్సిన అవసరం కనిపిస్తోంది. నీటి కొరత ఎప్పటివరకు కొనసాగుతుంది? కాలేజీలు తిరిగి ఎప్పుడు ప్రారంభమవుతాయి? అన్నది విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రుల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది.

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