 ఎత్తుకుంది.. హత్తుకుంది | Woman Constable Turns Mother to Baby at Police Station | Sakshi
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ఎత్తుకుంది.. హత్తుకుంది

Nov 4 2026 7:25 AM | Updated on Nov 4 2026 7:30 AM

Woman Constable Turns Mother to Baby at Police Station

హైదరాబాద్‌: లాఠీ పట్టే చేతులు లాలించాయి.. ఓ మహిళా కానిస్టేబుల్‌ అమ్మలా చేరదీసి అక్కున చేర్చుకుంది.. ఎత్తుకుని ఆడించింది.. చంటిబిడ్డ మోములో బోసినవ్వులు పూయించింది.. చూపరుల మనసును ఆకట్టుకున్న ఈ దృశ్యం చైతన్యపురి పోలీస్‌ స్టేషన్‌లో కనిపించింది. 

దీప అనే కానిస్టేబుల్‌ మంగళవారం విధి నిర్వహణలో ఉండగా ఎల్‌బీనగర్‌ పోక్సో కోర్టు విచారణకు ఓ బాధితురాలి వచ్చింది. పరిస్థితిని అర్థం చేసుకున్న దీప బాధితురాలి చంటిబిడ్డను చేతుల్లోకి తీసుకుంది. విచారణ పూర్తయ్యే వరకు తల్లిలా చూసుకుంది. మానవత్వం ప్రదర్శించిన దీపను  ఇన్‌స్పెక్టర్‌ సైదులు, కోర్టులోని న్యాయవాదులు, సిబ్బంది అభినందించారు.   

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