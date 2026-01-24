 గ్రేట్.. రిజిష్టర్ మ్యారేజ్‌ చేసుకున్న IAS, IPS అధికారులు | Civil servants couple get married in a registered marriage | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

గ్రేట్.. రిజిష్టర్ మ్యారేజ్‌ చేసుకున్న IAS, IPS అధికారులు

Jan 24 2026 5:38 PM | Updated on Jan 24 2026 6:05 PM

Civil servants couple get married in a registered marriage

సాక్షి భువనగిరి: ఈ రోజుల్లో వివాహనికి చేసే హడావిడి అంతా ఇంతా కాదు. పెళ్లిళ్లలో తమ తాహతుని చూపించాలని అరాటపడుతూ రూ. లక్షల్లో ఖర్చు చేస్తుంటారు. అదే కెరీర్‌లో బాగా సెటిలైన వారయితే  ఆ మ్యారేజ్ హంగామా గురించి ప్రత్యేకించి చెప్పాల్సిన పని లేదు. అయితే దేశంలోనే ఎంతో పేరొందిన సివిల్స్ సర్వీస్‌కు ఎంపికైన  అధికారుల జంట సాదాసీదాగా రిజిష్టర్ మ్యారేజ్ చేసుకొని అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది.

చౌటుప్పల్ మండలం లింగారెడ్డిగూడెంకి చెందిన యువ ఐపీఎస్ అధికారిని శేషాద్రిని రెడ్డి, కడప జిల్లాకు చెందిన ఐఏఎస్ అధికారి శ్రీకాంత్ రెడ్డి ఎలాంటి ఆడంబరం లేకుండా రిజిస్టర్ వివాహం చేసుకున్నారు. ఈ ఆదర్శ వివాహనికి అధికారులు హాజరయి నూతన వధూవరులను ఆశీర్వదించారు. ప్రస్తుతం వధువు శేషాద్రిని రెడ్డి కుత్బుల్లాపూర్ డీసీపీగా ఉండగా, వరుడు శ్రీకాంత్ రెడ్డి ఐఏఎస్ ట్రైనింగ్‌లో ఉన్నారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

వాలుజడతో వయ్యారంగా ప్రియాంక జైన్ (ఫొటోలు)
photo 2

ముద్దుగుమ్మలు ఒకేచోటు.. మాజీ హీరోయిన్ బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 3

భారీ అగ్ని ప్రమాదం (ఫోటోలు)
photo 4

రోగి సహాయకుల కష్టాలు... ఆసుపత్రికెరుక! (ఫోటోలు)
photo 5

‘చాయ్ వాలా’ మూవీ సాంగ్ ను లాంచ్ చేసిన CP సజ్జనార్ (ఫోటోలు)

Video

View all
Victims Families about Nampally Fire Accident in Hyderabad 1
Video_icon

నాంపల్లి ప్రమాదానికి కారణం అదే
Mirchi Farmers Protest for Minimum Support Price in Khammam 2
Video_icon

Khammam: జెండా పాటకు విరుద్ధంగా కొనుగోలు భగ్గుమన్న మిర్చి రైతులు
RK Roja Strong Counter to Chandrababu Comments 3
Video_icon

RK Roja : మరుగుదొడ్లపై ఫోటోలు వేసుకునే మీరా జగన్ గురించి మాట్లాడేది
Japan Opens Job Opportunities for Indians as Aging Population Creates Care Worker Shortage 4
Video_icon

జపాన్ లో పెరిగిన వృద్ధాప్య రేటు భారీగా ఉపాధి అవకాశాలు..!
Blaze in Nampally Robot Deployed to the Scene 5
Video_icon

Nampally: ఘోర అగ్నిప్రమాదం..రంగంలోకి దిగిన రోబో
Advertisement
 