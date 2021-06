ముంబై టు లండన్‌.. అలా సాగిపోయింది 

సౌతాంప్టన్: న్యూజిలాండ్‌తో ప్రపంచ టెస్ట్ ఛాంపియన్షిప్‌ ఫైన‌ల్‌తో పాటు రూట్‌ సేనను 5 టెస్ట్‌ల సిరీస్‌లో ఢీకొనేందుకు టీమిండియా లండన్‌లో ల్యాండ్‌ అయ్యింది. మూడు రోజుల కఠిన క్వారంటైన్‌ అనంతరం సౌతాంప్టన్‌లోని ఏజియస్‌ బౌల్ స్టేడియంలో టీమిండియా క్రికెట‌ర్లు సాధన చేయ‌నున్నారు. ఈ మూడు రోజుల పాటు ఆటగాళ్లు ఒకరిని ఒక‌రు కలుసుకునే వీలు ఉండదు. కాగా, భారత బృందం ముంబై నుంచి బయల్దేరి, సౌతాంప్టన్ చేరుకునే వరకు జరిగిన మొత్తం సన్నివేశాలకు సంబంధించిన వీడియోను బీసీసీఐ ట్విటర్‌లో పోస్ట్‌ చేసింది. జూన్‌ 2న భారత్‌ పురుషుల, మహిళా క్రికెటర్ల బృందం.. ముంబై నుంచి ప్రత్యేక విమానంలో లండన్‌కు బయల్దేరింది.

