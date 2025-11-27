 WPL 2026 Auction: అప్‌డేట్స్‌.. ఎవరికి ఎంత ధర? | WPL 2026 Auction Updates Eyes On World Cup Winning Stars | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

WPL 2026 Auction: అప్‌డేట్స్‌.. ఎవరికి ఎంత ధర?

Nov 27 2025 3:50 PM | Updated on Nov 27 2025 4:19 PM

WPL 2026 Auction Updates Eyes On World Cup Winning Stars

మహిళల ప్రీమియర్‌ లీగ్‌ (డబ్ల్యూపీఎల్‌) 2026 సీజన్‌ మెగా వేలం మొదలైంది. న్యూఢిల్లీ వేదికగా గురువారం నాటి ఈ వేలంపాటకు మల్లికా సాగర్‌ ఆక్షనీర్‌గా వ్యవహరిస్తున్నారు.

డబ్ల్యూపీఎల్‌లోని మొత్తం ఐదు ఫ్రాంచైజీల్లో కలిపి 73 స్థానాలు ఖాళీ ఉన్నాయి. వీటి కోసం ఏకంగా 277 మంది వేలంలో పోటీ పడుతున్నారు. ఇందులో 194 మంది భారత క్రికెటర్లే ఉండటం విశేషం.

చదవండి: WPL 2026: రిటైన్‌ చేసుకున్న, రిలీజ్‌ చేసిన ఆటగాళ్ల పూర్తి జాబితా

WPL 2026 Auction Updates:
లారా వొల్వర్ట్‌ ఢిల్లీకి
ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ సౌతాఫ్రికా స్టార్‌ ఓపెనర్‌ లారా వొల్వర్ట్‌ను రూ. 1.1 కోట్లకు కొనుగోలు చేసింది. ఆర్సీబీ ముందుగా బిడ్‌ వేసినా ఢిల్లీ వెనక్కి తగ్గలేదు. లారా కొనుగోలుతో ముగిసిన మార్క్యూ సెట్‌.

మెగ్‌ లానింగ్‌కు రూ. 1.9 కోట్లు
ఆస్ట్రేలియా దిగ్గజ బ్యాటర్‌ మెగ్‌ లానింగ్‌ను రూ. 1.9 కోట్లకు కొనుక్కున్న యూపీ వారియర్స్‌. గతంలో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ కెప్టెన్‌గా పనిచేసిన లానింగ్‌.

రేణుకా ఠాకూర్‌కు తక్కువ ధరే!
భారత స్టార్‌ పేసర్‌ రేణుకా సింగ్‌ ఠాకూర్‌ను రూ. 60 లక్షలకు కొనుగోలు చేసిన గుజరాత్‌ జెయింట్స్‌

అమేలీ కెర్‌కు ఎంత ధరంటే?
న్యూజిలాండ్‌ క్రికెటర్‌ అమేలీ కెర్‌ను రూ. 3 కోట్లకు దక్కించుకున్న ముంబై ఇండియన్స్‌
వేలానికి ముందు వదిలేసి మళ్లీ కొనుగోలు చేసిన ముంబై

సోఫీ ఎక్లిస్టోన్‌ ఆడేది ఆ జట్టుకే
ఇంగ్లండ్‌ స్పిన్నర్‌ సోఫీ ఎక్లిస్టోన్‌ను యూపీ వారియర్స్‌ రూ. 85 లక్షలతో తిరిగి సొంతం చేసుకుంది. RTM కార్డు వాడి ఆమెను దక్కించుకుంది.

 దీప్తి శర్మకు డిమాండ్‌ లేదా?
👉వరల్డ్‌కప్‌ విన్నర్‌ దీప్తి శర్మను పట్టించుకోని ఫ్రాంఛైజీలు
👉కనీస ధర రూ. 50 లక్షలకు దక్కించుకునేందుకు ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ యత్నం
👉ఇంతలో రంగంలోకి యూపీ వారియర్స్‌
👉RTM (రైట్‌ టు మ్యాచ్‌) కార్డును ప్రయోగించిన యూపీ
👉ఈ క్రమంలో యూపీతో పోటీపడిన ఢిల్లీ
👉రూ. 3.2 కోట్లకు ధర పెంచిన ఢిల్లీ
👉అనూహ్య రీతిలో RTM కార్డు ద్వారా దీప్తిని రూ. 3.2 కోట్లకు దక్కించుకున్న యూపీ
👉వేలానికి ముందు దీప్తిని వదిలేసిన యూపీ

రూ. 50 లక్షలతో వేలంలోకి
👉న్యూజిలాండ్‌ ఆల్‌రౌండర్‌ సోఫీ డివైన్‌ రూ. 50 లక్షలతో వేలంలోకి రాగా.. గుజరాత్‌ జెయింట్స్‌ రూ. 2 కోట్లకు సొంతం చేసుకుంది.

అమ్ముడుపోని అలిసా హేలీ
👉ఆస్ట్రేలియా సీనియర్‌ వికెట్‌ కీపర్‌, ఓపెనర్‌ అలిసా హేలీకి మొండిచేయి
👉కనీస ధర రూ. 50 లక్షలతో వేలంలోకి వచ్చిన అలిసాను ఎవరూ కొనలేదు.
 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

Rahul Sipligunj - Harinya Reddy : వైభవంగా సింగర్ రాహుల్‌ సిప్లిగంజ్‌ వివాహం (ఫొటోలు)
photo 2

దుబాయిలో చిల్ అవుతున్న అప్సరరాణి (ఫొటోలు)
photo 3

రాజన్న చైల్డ్‌ ఆర్టిస్ట్‌.. చీరకట్టులో ఎంత బాగుందో! (ఫోటోలు)
photo 4

‘ఆంధ్రా కింగ్ తాలూకా’మూవీ రిలీజ్ ట్రెండింగ్ లో భాగ్యశ్రీ బోర్సే (ఫొటోలు)
photo 5

‘మరువ తరమా’ సినిమా ప్రీ రిలీజ్(ఫొటోలు)

Video

View all
YS Jagan Third day Tour in Pulivendula 1
Video_icon

జగన్ కోసం బారులు తీరిన జనం
SIT Investigation KCR OSD Rajashekar Reddy in Phone Tapping Case 2
Video_icon

ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు.. సిట్ ముందుకు కేసీఆర్ OSD
Earthquake Strikes Western Indonesia Amid Massive Floods 3
Video_icon

ఇండోనేసియాలో భారీ భూకంపం
Visakha Steel Plant Employees fires On Chandrababu And Pawan Kalyan 4
Video_icon

పవన్, చంద్రబాబుపై స్టీల్ ప్లాంట్ కార్మికుల ఆగ్రహం
Botsa Satyanarayana Comments On Chandrababu 5
Video_icon

Botsa : జగన్ కు మంచి పేరు వస్తుందనే బాబు ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతున్నాడు
Advertisement
 