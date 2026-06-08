 టీమిండియాకు షాక్‌.. ఆఫ్గ‌న్‌పై గెలిచినా దండ‌గే! | Why-WTC Table Wont Change Even-India Huge-Win-Over-Afghanistan | Sakshi
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IND Vs AFG Test: టీమిండియాకు షాక్‌.. ఆఫ్గ‌న్‌పై గెలిచినా దండ‌గే!

Jun 8 2026 3:35 PM | Updated on Jun 8 2026 3:50 PM

Why-WTC Table Wont Change Even-India Huge-Win-Over-Afghanistan

అఫ్గానిస్తాన్‌తో జ‌రిగిన ఏకైక టెస్టులో టీమిండియా ఇన్నింగ్స్ 300 ప‌రుగుల తేడాతో ఘ‌న విజ‌యం సాధించింది. ముల్ల‌న్‌పూర్ వేదిక‌గా జ‌రిగిన టెస్టును టీమిండియా మూడు రోజుల్లోనే ముగించింది. ఒక ఇన్నింగ్స్ మాత్ర‌మే ఆడిన టీమిండియా భారీ స్కోరు చేయ‌డ‌మే గాక అఫ్గానిస్తాన్‌ను రెండుసార్లు ఆలౌట్ చేసింది. 

అయితే ఆఫ్గ‌న్‌పై భారీ విజ‌యం సాధించిన‌ప్ప‌టికీ వ‌ర‌ల్డ్ టెస్టు చాంపియ‌న్‌షిఫ్ (డ‌బ్ల్యూటీసీ) ప‌ట్టిక‌లో భార‌త్ స్థానం మాత్రం మార‌క‌పోవ‌చ్చు. ప్ర‌స్తుతం గిల్ సేన 48.15 ప‌ర్సంటేజ్ పాయింట్ల‌తో ఆరో స్థానంలో కొన‌సాగుతుంది. మ‌రి ఆఫ్గన్‌పై టెస్టు విజయం సాధించినా డ‌బ్ల్యూటీసీ ప‌ట్టిక‌లో టీమిండియా స్థానం మార‌క‌పోవ‌డానికి కార‌ణ‌మేంటనేది తెలుసుకుందాం.   

అఫ్గానిస్తాన్‌తో టెస్టు మ్యాచ్ డ‌బ్ల్యూటీసీ చాంపియ‌న్‌షిప్ సైకిల్‌లో లేదు. అందుకే ఈ మ్యాచ్‌లో భారీ విజయం సాధించినా ఎలాంటి పాయింట్లు రావు. అందుకే డ‌బ్ల్యూటీసీ పట్టికలో టీమిండియా స్థానం మారదు. 2025-27 డ‌బ్ల్యూటీసీ సైకిల్‌లో టీమిండియా ఇప్ప‌టివ‌ర‌కు ఆడిన 9 టెస్టుల్లో నాలుగింట గెలిచింది. భార‌త్ త‌న డ‌బ్ల్యూటీసీ సైకిల్‌ను ఇంగ్లండ్ టూర్‌తో మొద‌లుపెట్టింది. ఇంగ్లండ్‌తో సిరీస్‌ను డ్రా చేసుకున్న టీమిండియా సౌతాఫ్రికా చేతిలో మాత్రం క్లీన్‌స్వీప్‌కు గురైంది.

అయితే వెస్టిండీస్‌ను 2-0తో క్లీన్‌స్వీప్ చేసిన టీమిండియా డ‌బ్ల్యూటీసీ ప‌ట్టిక‌లో ఆరో స్థానంలో నిలిచింది. ఇక డ‌బ్ల్యూటీసీ పాయింట్ల ప‌ట్టిక‌లో ఆస్ట్రేలియా  (8 టెస్టుల్లో 7 విజ‌యాలు) 87.50 ప‌ర్సంటైల్‌తో తొలి స్థానంలో ఉండ‌గా, ద‌క్షిణాఫ్రికా  (75 ప‌ర్సంటైల్‌తో) రెండో స్థానంలో, శ్రీలంక (66.67 ప‌ర్సంటైల్‌తో) మూడో స్థానంలో కొన‌సాగుతోంది. 

న్యూజిలాండ్ (58.33), బంగ్లాదేశ్ (58.33) ప‌ర్సంటైల్‌తో వ‌రుస‌గా నాలుగు, ఐదు స్థానాల్లో కొన‌సాగుతున్నాయి. ఇక ఇంగ్లండ్‌ (37.88) ఏడో స్థానంలో ఉండగా.. పాకిస్తాన్‌ (8.33), వెస్టిండీస్‌ (4.13) పర్సంటైల్‌ పాయింట్లతో చివరి రెండు స్థానాల్లో ఉన్నాయి.

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