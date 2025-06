అదృష్టమంటే ఇదే!.. దారుణంగా ఢీకొట్టుకున్నారు.. కానీ..

మహారాష్ట్ర ప్రీమియర్‌ లీగ్‌ (MPL) మ్యాచ్‌లో ఆసక్తికర ఘటన చోటు చేసుకుంది. రెండో పరుగు కోసం వికెట్ల మధ్య పరిగెత్తిన బ్యాటర్లు దారుణంగా ఢీకొట్టుకున్నారు. ఇద్దరూ కిందపడిపోయారు. అయితే, అనూహ్య రీతిలో ఇద్దరూ రనౌట్‌ ప్రమాదం నుంచి తృటిలో తప్పించుకున్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట వైరల్‌గా మారింది. విషయం ఏమిటంటే..

ఎంపీఎల్‌ ఎలిమినేటర్‌ మ్యాచ్‌లో రాయగడ్‌ రాయల్స్‌ (Raigad Royals)- కొల్హాపూర్‌ టస్కర్స్‌ తలపడ్డాయి. తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన.. రాహుల్‌ త్రిపా (Rahul Tripathi)ఠి కెప్టెన్సీలోని కొల్హాపూర్‌ 165 పరుగులు సాధించింది. ఈ లక్ష్యాన్ని ఛేదించేందుకు బరిలోకి దిగిన క్రమంలో రాయల్స్‌ ఓపెనర్‌ విక్కీ ఓస్త్వాల్‌ (Vicky Ostwal) పరుగుకు యత్నించాడు.

దారుణంగా ఢీకొట్టుకున్నారు

నాన్‌ స్ట్రైకర్‌ ఎండ్‌లో ఉన్న మరో ఓపెనర్‌ సిద్దేశ్‌ వీర్‌తో కలిసి సింగిల్‌ పూర్తి చేశాడు. అయితే, రెండో పరుగు కోసం వెళ్లే క్రమంలో ఇద్దరూ బంతిని చూస్తూ పరిగెత్తగా దారుణంగా ఢీకొట్టుకున్నారు. తలలు గుద్దుకుని కిందపడిపోయారు. దెబ్బకు ఇద్దరు చేతుల్లోని బ్యాట్లు కూడా నేలమీద పడిపోయాయి.

ఇంతలో నాన్‌ స్ట్రైకర్‌ ఎండ్‌ వైపున ఎన్న ఫీల్డర్‌ చేతికి బంతి చిక్కగా బ్యాటర్‌ పరుగున వచ్చి క్రీజును చేరుకున్నాడు. ఈ క్రమంలో బంతిని స్ట్రైకర్‌ ఎండ్‌ వైపు విసరగా దానిని అందుకున్న కెప్టెన్‌ త్రిపాఠి డైరెక్ట్‌ త్రో చేయగా.. ఈసారీ విక్కీ కూడా లేచి పరుగున వెళ్లి క్రీజును దాటాడు. అంతేకాదు బంతి బౌండరీ వైపు దూసుకువెళ్లింది.

దీంతో రెండుసార్లు రనౌట్‌ చేయాలని ప్రయత్నించి విఫలం కావడంతో పాటు అదనంగా పరుగులు సమర్పించుకోవడం కొల్హాపూర్‌ వంతైంది. మరోవైపు.. దారుణంగా ఢీకొట్టుకున్నా రాయల్స్‌ ఓపెనర్లు.. కిందపడినా అదృష్టవశాత్తూ అవుటయ్యే ప్రమాదం నుంచి తప్పించుకోవడంతో పాటు పరుగులు రాబట్టడం విశేషం.

గెలిచి.. క్వాలిఫయర్‌-2లో అడుగుపెట్టి

ఇక ఈ మ్యాచ్‌లో విక్కీ మ్యాచ్‌ విన్నింగ్‌ ఇన్నింగ్స్‌ ఆడాడు. 54 బంతుల్లో 11 ఫోర్లు, ఒక సిక్సర్‌ సాయంతో 74 పరుగులు సాధించాడు. మిగతా వాళ్లలో సిద్దేశ్‌ వీర్‌ 39, నీరజ్‌ జోషి(37 నాటౌట్‌) రాణించారు.

ఈ క్రమంలో రాయల్స్‌ కొల్హాపూర్‌ జట్టుపై ఆరు వికెట్ల తేడాతో జయభేరి మోగించింది. తద్వారా క్వాలిఫయర్‌-2కు అర్హత సాధించింది. ఈ క్రమంలో పుణేరి బప్పాతో రాయల్స్‌ తదుపరి తలపడనుంది. ఈ మ్యాచ్‌లో విజేతగా నిలిచిన జట్టు ఫైనల్లో ఈగల్‌ నాసిక్‌ను ఢీకొట్టనుంది.

చదవండి: బుర్ర వాడేవాళ్లు ఇలాంటి పనిచేయరు: స్టోక్స్‌పై మాజీ కెప్టెన్‌ ఫైర్‌

Collided, but never gave up — still made the crease! ✅



Vicky Ostwal. TAKE A BOW 👏#AdaniMPL2025 #RRvsPBGKT #ThisIsMahaCricket pic.twitter.com/LXsssa740e

— MPLT20Tournament (@mpltournament) June 20, 2025