 కేకేఆర్‌ ఆటగాడి మెరుపు ప్రదర్శన.. విధ్వంసకర ఇన్నింగ్స్‌తో సవాల్‌ | KKR's IPL Ace Goes Berserk, Grabs Limelight In Maharaja T20 2025 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

కేకేఆర్‌ ఆటగాడి మెరుపు ప్రదర్శన.. విధ్వంసకర ఇన్నింగ్స్‌తో సవాల్‌

Aug 17 2025 10:27 AM | Updated on Aug 17 2025 11:09 AM

KKR's IPL Ace Goes Berserk, Grabs Limelight In Maharaja T20 2025

కేఎస్‌సీఏ మహారాజా టీ20 టోర్నీలో కేకేఆర్‌ ఆటగాడు లవ్‌నిత్‌ సిసోడియా చెలరేగిపోయాడు. ఈ టోర్నీలో గుల్బర్గా మిస్టిక్స్‌కు ఆడుతున్న అతు.. నిన్న (ఆగస్ట్‌ 16) శివమొగ్గ లయన్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో విధ్వంసకర అర్ద శతకం బాదాడు. ఫలితంగా అతని జట్టు 10 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది.

ఈ మ్యాచ్‌లో తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన లయన్స్‌.. 15.5 ఓవర్లు ముగిసే సమయానికి 5 వికెట్ల నష్టానికి 127 పరుగులు చేసింది. ఈ దశలో వర్షం మొదలై మ్యాచ్‌కు ఆటంకం కలిగించింది. దీంతో లయన్స్‌ ఇన్నింగ్స్‌ను ఆక్కడే ఆపేసి, వీజేడి పద్దతి ప్రకారం గుల్బర్గా లక్ష్యాన్ని 9 ఓవర్లలో 93 పరుగులకు కుదించారు.

వర్షం​ తగ్గాక ఛేదన మొదలుపెట్టిన గుల్బర్గా కళ్లు మూసి తెరిచేలోగా విజయతీరాలకు చేరింది. ఓపెనర్‌ సిసోడియా మెరుపు ఇన్నింగ్స్‌ (24 బంతుల్లో 5 ఫోర్లు, 4 సిక్సర్ల సాయంతో 58 పరుగులు) ఆడి తన జట్టును గెలిపించాడు. అతనికి మరో ఓపెనర్‌ నికిన్‌ జోస్‌ (15 బంతుల్లో 34 నాటౌట్‌; 5 ఫోర్లు, సిక్స్‌) సహకరించాడు.

వీరిద్దరి ధాటికి గుల్బర్గా 5.3 ఓవర్లలోనే లక్ష్యాన్ని చేరుకుంది. సిసోడియా, జోస్‌ జోడీ లయన్స్‌ బౌలర్‌ విధ్వత్‌ కావేరప్ప బౌలింగ్‌ను చీల్చి చెండింది. అతను వేసిన 2 ఓవర్లలోనే ఏకంగా 40 పరుగులు పిండుకుంది.

అంతకుముందు ధృవ్‌ ప్రభాకర్‌ (44) రాణించడంతో లయన్స్‌ ఆ మాత్రం స్కోరైనా చేయగలిగింది. తుషార్‌ సింగ్‌ (22), నిహాల్‌ ఉల్లాల్‌ (17), అనిరుద్దా జోషి (15 నాటౌట్‌), హార్దిక్‌ రాజ్‌ (15 నాటౌట్‌) ఓ మోస్తరు స్కోర్లు చేశారు. గుల్బర్గా బౌలర్లలో శశి కుమార్‌ 2, విజయ్‌ కుమార్‌ వైశాక్‌, మోనిశ్‌ రెడ్డి తలో వికెట్‌ తీశారు.

కేకేఆర్‌ యాజమాన్యానికి సవాల్‌
కర్ణాటకకు 25 ఏళ్ల లవ్‌నిత్‌ సిసోడియాను (లెఫ్ట్‌ హ్యాండర్‌) ఐపీఎల్‌ 2025 మెగా వేలంలో కేకేఆర్‌ 30 లక్షలకు సొంతం చేసుకుంది. అయితే ఆ సీజన్‌లో సిసోడియాకు ఒక్క మ్యాచ్‌ ఆడే అవకాశం కూడా దక్కలేదు. సిసోడియా మెరుపు బ్యాటింగ్‌తో పాటు వికెట్‌కీపింగ్‌ కూడా చేయగలడు. 

ఈ సీజన్‌ మహారాజా ట్రోఫీలో సిసోడియా ప్రదర్శనలను కేకేఆర్‌ యాజమాన్యం పరిశీలిస్తూ ఉంటుంది. ఈ ప్రదర్శనలతో సిసోడియా కేకేఆర్‌ యాజమాన్యానికి సవాల్‌ విసురుతున్నాడు. సిసోడియా ఇదే ప్రదర్శనలను కొనసాగిస్తే వచ్చే ఐపీఎల్‌ సీజన్‌లో అరంగేట్రం చేసే అవకాశం దక్కవచ్చు. 
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

తెలుగు హీరోయిన్ వరలక్ష్మీ వ్రతం (ఫోటోలు)
photo 2

ఏడేళ్ల క్రితం నాటి మధుర క్షణాలు షేర్‌ చేసిన రష్మిక (ఫోటోలు)
photo 3

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (ఆగస్టు 17-24)
photo 4

ప్రకృతిలో మమేకమై.. మెగా డాటర్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ట్రిప్ (ఫొటోలు)
photo 5

తిరుమల దర్శనం చేసుకున్న నిర్మాత సురేశ్ బాబు (ఫొటోలు)

Video

View all
Rajahmundry Women Serious Comments On Chandrababu Free Bus Scheme 1
Video_icon

తెలివైన మోసగాడు.. ఫ్రీ బస్సు పథకం పై బాబును ఏకిపారేసిన మహిళలు
Ding Dong 2 O Political Satires Comic Show 16 August 2025 2
Video_icon

Ding Dong 2.O: సూపర్ హిట్ కాదు.. ఫట్..!
R Narayana Murthy About Importance Of English Medium In Govt Schools 3
Video_icon

దేశం బాగుపడాలంటే జగన్ ఆలోచనలే కరెక్ట్
Director Rajamouli Key Announcement On Mahesh Babu Movie 4
Video_icon

మహేష్ మూవీపై కీలక ప్రకటన
Public Talk On Pulivendula ZPTC By Election 5
Video_icon

మా ఓట్లు దోచేసి సిగ్గు లేకుండా గెలిచామని చెప్పుకుంటున్నారు
Advertisement
 