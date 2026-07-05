 తెలంగాణకు మూడు స్వర్ణాలు | Telangana wins three gold medals in ice skating championship | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

తెలంగాణకు మూడు స్వర్ణాలు

Jul 5 2026 4:04 AM | Updated on Jul 5 2026 4:04 AM

Telangana wins three gold medals in ice skating championship

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: జాతీయ ఐస్‌ స్కేటింగ్‌ చాంపియన్‌షిప్‌లో తెలంగాణ స్కేటర్లు సత్తా చాటారు. ఉత్తరాఖండ్‌ వేదికగా ఇటీవల జరిగిన ఈ టోర్నమెంట్‌లో మనవాళ్లు 3 స్వర్ణాలు, రెండు రజతాలు, రెండు కాంస్య పతకాలు సాధించారు. అది్వక ముథార్,  సాత్విక్, ప్రతీక్‌ పసిడి పతకాలతో మెరవగా... ఉర్జిత్, తేజేశ్‌ వెండి పతకాలు సొంతం చేసుకున్నారు. శ్రీయ మురళి, జీవాన్ష్   సుంకరి కాంస్యాలు గెలుచుకున్నారు. 

రాష్ట్రంలో ఐస్‌ స్కేటింగ్‌ రింక్‌ అందుబాటులో ఉంటే... మరిన్ని పతకాలు సాధించడం ఖాయమని మన స్కేటర్లు ఆశాభావం వ్యక్తంచేశారు. ‘వింటర్‌ ఒలింపిక్స్‌లో ఐస్‌ స్కేటింగ్‌ నాలుగు విభాగాల్లో పోటీలు జరుగుతాయి. ఇప్పటి వరకు మన దేశానికి వింటర్‌ ఒలింపిక్స్‌లో ఒక్క పతకం కూడా రాలేదు. తెలంగాణలో ఐస్‌ స్కేటింగ్‌ రింక్‌ ఏర్పాటు చేస్తే... మన స్కేటర్లు మరింత రాటుదేలి దేశానికి తొలి పతకం అందించే అవకాశం దక్కుతుంది’ అని స్కేటింగ్‌ కోచ్, అర్జున అవార్డీ అనూప్‌ కుమార్‌ యామా అన్నారు.   

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హైదరాబాద్‌లో జోరు వాన (ఫొటోలు)
photo 2

వండర్ కిడ్ ఎంట్రీ.. భారత క్రికెట్ సరికొత్త అధ్యాయం (ఫొటోలు)
photo 3

ముంబైలో వర్ష బీభత్సం (ఫొటోలు)
photo 4

రోమ్‌లో తెగ తిరిగేస్తున్న ధనశ్రీ (ఫొటోలు)
photo 5

హీరోయిన్ బర్త్ డే.. స్పెషల్ ఎట్రాక్షన్‌గా 'సినీ జంట' (ఫొటోలు)

Video

View all
Stock Analyst Sundar Ramireddy Exclusive Interview 1
Video_icon

మోడీ వల్లే బంగారం రేట్లు పడిపోతున్నాయా ?
Former Air Hostess Likitha Exclsuive Interview 2
Video_icon

ఫ్లైట్ లో బిజినెస్ మెన్స్ వచ్చి విసిటింగ్ కార్డు ఇస్తారు
Video: Couple Falls Into Open Sewer Pit In Junagadh 3
Video_icon

Viral Video: గుండె జారిపోయే సీన్.. జునాగఢ్ గుంత ప్రమాదం..
Prashna Ravan First Reaction After Release From Jail 4
Video_icon

విడుదల తర్వాత ప్రశ్నరావణ్ బిగ్ స్టేట్‌మెంట్!
Iran Ali Khamenei Funeral Update 5
Video_icon

6 రోజులు..5 నగరాల్లో ఖమేనీ అంత్యక్రియలు
Advertisement
 