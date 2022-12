T20 World Cup For Blind: భారత అంధుల క్రికెట్‌ టీమ్‌ వరుసగా మూడసారి టీ20 వరల్డ్‌కప్‌ కైవసం చేసుకుంది. బెంగళూరులోని చిన్నస్వామి స్టేడియంలో ఇవాళ (డిసెంబర్‌ 17) జరిగిన ఫైనల్‌ మ్యాచ్‌లో భారత్‌.. బంగ్లాదేశ్‌ను 120 తేడాతో ఓడించి జగజ్జేతగా అవతరించింది. డిఫెండింగ్‌ ఛాంపియన్‌ అయిన భారత్ ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్‌ గెలిచి తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసింది.

సునీల్‌ రమేశ్‌ (63 బంతుల్లో 136), అర్జున్‌ కుమార్‌ రెడ్డి (50 బంతుల్లో 100 నాటౌట్‌) సెంచరీలతో రెచ్చిపోవడంతో భారత్‌ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 2 వికెట్ల నష్టానికి 277 పరుగుల భారీ స్కోర్‌ సాధించింది. అనంతరం 278 పరుగుల భారీ లక్ష్యాన్ని ఛేదించేందుకు బరిలోకి దిగిన బంగ్లాదేశ్‌.. 20 ఓవర్లలో 3 వికెట్ల నష్టానికి 157 పరుగులు మాత్రమే చేసి ఓటమిపాలైంది. భారత బౌలర్లలో లలిత్‌ మీనా, అజయ్‌ కుమార్‌ తలో వికెట్‌ పడగొట్టారు.

Many congratulations to team India for winning the T20 World Cup for blind. pic.twitter.com/fbLge7UQVi

