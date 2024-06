టీ20 వరల్డ్‌కప్‌ 2024 రెండో సెమీఫైనల్లో టీమిండియా ఇంగ్లండ్‌ను 68 పరుగుల తేడాతో చిత్తుగా ఓడించి ఫైనల్‌కు చేరింది. ఈ మ్యాచ్‌లో గెలుపుతో టీమిండియా 2022 టీ20 ప్రపంచకప్‌లో ఇంగ్లండ్‌ చేతిలో ఎదురైన పరాభవానికి ప్రతీకారం తీర్చుకుంది. గత వరల్డ్‌కప్‌ సెమీస్‌లో ఇంగ్లండ్‌ టీమిండియాను 10 వికెట్ల తేడాతో ఓడించింది. ఇందుకు ప్రతిగా టీమిండియా ప్రస్తుత ప్రపంచకప్‌ సెమీస్‌లో ఇంగ్లండ్‌ 10 వికెట్లు పడగొట్టి చిత్తు చేసింది. టీమిండియా ఇంగ్లండ్‌ లెక్క సరి చేయడంతో భారత క్రికెట్‌ అభిమానులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. 'పర్ఫెక్ట్‌ రివెంజ్‌' అంటే ఇదే అంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

THE WINNING CELEBRATION OF TEAM INDIA. 🇮🇳 - History will be rewritten tomorrow. 🏆 pic.twitter.com/atRTQyA1ZA

2022 ప్రపంచకప్‌ సెమీస్‌లో టీమిండియాను ఓడించి ఫైనల్స్‌కు చేరిన ఇంగ్లండ్‌.. తుది సమరంలో పాకిస్తాన్‌ను ఓడించి రెండోసారి జగజ్జేతగా నిలిచింది. ప్రస్తుత వరల్డ్‌కప్‌ సెమీస్‌లో ఇంగ్లండ్‌కు ఓడించి ఫైనల్స్‌కు చేరని భారత్‌.. తుది సమరంలో సౌతాఫ్రికాను ఓడించి రెండోసారి ప్రపంచ ఛాంపియన్‌గా అవతరిస్తుందని భారత క్రికెట్‌ అభిమానులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

INDIA TOOK A PERFECT REVENGE OF 2022 SEMIS. 🇮🇳



- England defeated India by 10 wickets in the 2022 Semi Final.



- India took all 10 wickets of England in the 2024 Semi Final. pic.twitter.com/7OKz2yvrsT

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) June 27, 2024