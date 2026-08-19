 SL Vs IND: టార్గెట్‌ 372.. సెంచరీ మార్క్‌ దాటిన శ్రీలంక | Sri Lanka Vs India 1st test Match Day-5 Live Updates-Highlights-Galle | Sakshi
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SL Vs IND: టార్గెట్‌ 372.. సెంచరీ మార్క్‌ దాటిన శ్రీలంక

Aug 19 2026 9:48 AM | Updated on Aug 19 2026 10:25 AM

Sri Lanka Vs India 1st test Match Day-5 Live Updates-Highlights-Galle

SL Vs IND 1st Test Day-5 Updates: శ్రీలంక, భారత్‌ మధ్య జరుగుతున్న తొలి టెస్టు ఐదో రోజు ఆట ప్రారంభమైంది.

వంద పరుగుల మార్క్‌ దాటిన లంక
372 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన శ్రీలంక వంద పరుగుల మార్క్‌ను దాటింది. 43 ఓవర్లు ముగిసేసరికి 4 వికెట్లు కోల్పోయి 105 పరుగులు చేసింది. ధనంజయ (40), దినూష (33) క్రీజులో ఉన్నారు.

ఐదోరోజు ఆట మొదలు
గాలే వేదికగా జరుగుతున్న తొలి టెస్టులో టీమిండియా విజయానికి చేరువైంది. ఈ నేపథ్యంలో ఐదో రోజు ఆట ప్రారంభం కాగా, భారత్‌ గెలుపుకు ఆరు వికెట్లు అవసరం. 372 పరుగుల టార్గెట్‌తో బరిలోకి దిగిన లంక ప్రస్తుతం 4 వికెట్ల నష్టానికి 96 పరుగులు చేసింది. కెప్టెన్ ధ‌నంజ‌య డి సిల్లా 39 ప‌రుగులు, సోనాల్ దినూష 28 ప‌రుగుల‌తో క్రీజులో ఉన్నారు.  

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