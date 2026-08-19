ఇడుక్కి: కేవలం వాట్సాప్లో ఓ చిన్న సందేశం పంపడం ద్వారా ప్రొఫెషనల్ వెబ్సైట్ను రూపొందించే సరికొత్త సాంకేతికత అందుబాటులోకి వచ్చింది. కేరళకు చెందిన ఓ టెక్ స్టార్టప్ ఈ వినూత్న ఆవిష్కరణను సాకారం చేసింది. ‘Eezix.ai’ పేరుతో రూపొందించిన ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా ఒక్క కోడింగ్ లైన్ కూడా రాయకుండా, డెవలపర్లతో పనిలేకుండా నిమిషాల వ్యవధిలోనే ఎవరైనా తమ వెబ్సైట్ను సులభంగా నిర్మించుకోవచ్చు.
ఇడుక్కి జిల్లా వెన్మణికి చెందిన షిజో వి. జోస్, తన స్నేహితులు రంజు సెబాస్టియన్, గిసిన్ జోసెఫ్లతో కలిసి ఈ ప్లాట్ఫామ్ను ప్రారంభించారు. చిన్న, మధ్య తరహా వ్యాపారాలకు డిజిటల్ గుర్తింపును సులభతరం చేయడమే దీని ముఖ్య ఉద్దేశం. దీని పనితీరు అత్యంత సరళంగా ఉంటుంది. వినియోగదారులు స్టార్టప్ వాట్సాప్ నంబర్కు సందేశం పంపగానే, అందులోని ఏఐ చాట్బాట్ వ్యాపారానికి సంబంధించిన కొన్ని ప్రాథమిక వివరాలను అడుగుతుంది. వివరాలు అందించిన కొద్ది నిమిషాల్లోనే ఏఐ ఒక ప్రొఫెషనల్ వెబ్సైట్ను రూపొందించి, ఆ లింక్ను నేరుగా యూజర్ వాట్సాప్ చాట్కే పంపుతుంది.
రూపకల్పనలో మార్పులు చేసుకోవాలనుకునే వారి కోసం అంతర్నిర్మిత ఎడిటింగ్ టూల్స్ను కూడా ఇందులో అందించారు. వినియోగదారులు స్వయంగా మార్పులు చేసుకోవచ్చు లేదా డిజైన్ బృందం సహాయం కోసం సపోర్ట్ ప్యాకేజీని తీసుకోవచ్చు. వినియోగదారులకు నిరంతరం అండగా ఉండేందుకు 24 గంటల కస్టమర్ సపోర్ట్ను కూడా ఈ స్టార్టప్ కల్పిస్తోంది.
ఈ ముగ్గురు వ్యవస్థాపకుల ప్రయాణం 2010లో బీసీఏ పూర్తి చేసిన తర్వాత మొదలైంది. 2014లో ‘ఐడర్ ప్రో టెక్నాలజీస్’ స్థాపించి సర్వర్ మేనేజ్మెంట్, వెబ్ డెవలప్మెంట్ సేవలు అందించారు. కొవిడ్ లాక్డౌన్ల సమయంలో వచ్చిన ఆటంకాలను అధిగమిస్తూ, క్రమంగా ఈ-విజిటింగ్ కార్డు ప్లాట్ఫామ్ను రూపొందించి, ఆ అనుభవంతో చివరకు ‘Eezix.ai’ను ఆవిష్కరించారు. ఈ-కామర్స్ బ్రాండ్లు, చిన్న వ్యాపారులు, స్థానిక వర్తకులకు ఇది ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని వ్యవస్థాపకులు తెలిపారు. ప్రస్తుతం ఈ ప్లాట్ఫామ్కు సుమారు 3,000 మంది యాక్టివ్ వినియోగదారులు ఉన్నారని, విశేష స్పందన లభిస్తోందని వారు వెల్లడించారు.
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