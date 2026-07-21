సాహోరే స్పెయిన్‌

రెండోసారి ప్రపంచకప్ సొంతం
డిఫెండింగ్ చాంపియన్ అర్జెంటీనాపై 1–0తో ఘనవిజయం
106వ నిమిషంలో గోల్ చేసిన ఫెరాన్ టోరెస్
స్పెయిన్ జోరుకు తలవంచిన మెస్సీ బృందం
అంచనాలకు మించి మెరిపించిన స్పెయిన్ జట్టు రెండోసారి జగజ్జేతగా నిలిచింది. తుది సమరంలో ఆద్యంతం పక్కా ప్రణాళికతో ఆడుతూ డిఫెండింగ్ చాంపియన్ అర్జెంటీనా జట్టు ఆట కట్టించింది. సగర్వంగా ప్రపంచకప్ను ముద్దాడింది. ఒక్కొక్కరు కాదు జట్టుగా ఆడితే ప్రపంచాన్ని జయించవచ్చని స్పెయిన్ నిరూపించింది. మొదట్లో వెనుకబడినా చివర్లో చెలరేగిపోతూ విజయాన్ని లాగేసుకుంటున్న అర్జెంటీనాకు తుది పోరులో స్పెయిన్ ఏమాత్రం అవకాశం ఇవ్వలేదు.
నిర్ణిత 90 నిమిషాల్లో గోల్ చేయలేకపోయినా... అదనపు సమయంలో స్పెయిన్ సక్సెస్ సాధించింది. 106వ నిమిషంలో సబ్స్టిట్యూట్ ఫెరాన్ టోరెస్ గోల్తో స్పెయిన్ 1–0తో ఆధిక్యంలోకి వెళ్లింది. ఆ తర్వాత కూడా తమ జోరును కొనసాగించి అర్జెంటీనాకు నిరాశను మిగిల్చింది. 16 ఏళ్ల తర్వాత స్పెయిన్ విశ్వవిజేత కావడంతో ఆ దేశం మొత్తం సంబరాల్లో మునిగిపోయింది. సోమవారం స్వదేశానికి వచ్చిన ప్రపంచకప్ వీరులకు ఆ దేశం బ్రహ్మరథం పట్టింది.
తిరుగులేని ఆధిక్యం...
ఫైనల్లో అర్జెంటీనాపై స్పెయిన్ సంపూర్ణ ఆధిపత్యం ప్రదర్శించింది. ఆట ఆరంభమైన దగ్గరి నుంచి దాదాపు మ్యాచ్ ముగిసే వరకు బంతి స్పెయిన్ నియంత్రణలోనే ఉంది. ఈజిప్్ట, ఇంగ్లండ్లతో మ్యాచ్ల తరహాలో అర్జెంటీనా ఆఖర్లో కోలుకుంటుందని అందరూ భావించినా... స్పెయిన్ అసలు అలాంటి అవకాశమే ఇవ్వలేదు. తుది పోరులో జట్టు సభ్యులు ఒకరికొరకు ఏకంగా 853 పాస్లు ఇచ్చుకున్నారంటే, ప్రత్యర్థికంటే కనీసం 400 సార్లు ఎక్కువగా బంతిని ‘టచ్’ చేశారంటేనే స్పెయిన్ ఎలా బంతిపై పట్టు నిలబెట్టుకుందో అర్థమవుతుంది.
ముఖ్యంగా ముగ్గురు ప్లేయర్లు కుబార్సి, లాపోర్ట్, రోడ్రి మధ్యనే బంతి తిరుగాడింది. ఇద్దరు డిఫెండర్లు, మిడ్ఫీల్డర్ కలిపి ఫైనల్లో 359 సార్లు బంతిని ‘టచ్’తో తమ మధ్యే ఉంచుకున్నారు. టోర్నీ మొత్తంలో ఒకే ఒక గోల్ ఇవ్వడం జట్టు ఆధిపత్యాన్ని సూచిస్తోంది. టీమ్ మొత్తం 20 షాట్లు ఆడగా... 12 నేరుగా లక్ష్యంవైపే వెళ్లాయి.
ఫైనల్ స్కోర్ 1–0తో చూస్తే మ్యాచ్ హోరాహోరీగా సాగిందేమో అనిపిస్తుంది. కానీ ఇది పూర్తిగా వాస్తవ విరుద్ధం. ఒక జట్టు మాత్రమే పూర్తి ఏకపక్షంగా మ్యాచ్లో నిలిచింది. ఏకైక గోల్ సాధించిన ఫెరాన్ టోరెస్తో పాటు ఈ గోల్లో అతనికి సహకరించిన పెడ్రో పొరోస్, నికో విలియమ్స్... ఫైనల్ చేరడంలో కీలక పాత్ర పోషించిన మికెల్ మెరీనో, కెపె్టన్ రోడ్రి జట్టు విజయంలో ప్రధాన పాత్ర పోషించారు. ఇక గోల్కీపర్ యునై సైమన్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు. ఏడు మ్యాచ్లలో ‘క్లీన్ షీట్’తో అతను జట్టును కాపాడిన తీరు నిజంగా సూపర్.
వరుస టైటిల్స్ జోరు...
రెండేళ్ల క్రితం బెర్లిన్లో యూరోపియన్ చాంపియన్షిప్ గెలుచుకున్న స్పెయిన్ ఇప్పుడు ప్రపంచకప్ విజేతగా నిలిచింది. 2008లో కూడా సరిగ్గా ఇదే తరహాలో యూరోప్ విజేతగా నిలిచిన రెండేళ్లకు ప్రపంచ కప్ను సొంతం చేసుకుంది. నేషన్స్ లీగ్, అండర్–23 ఒలింపిక్ స్వర్ణం, అండర్–19 యూరోపియన్ చాంపియన్షిప్లతో కలిపితే గత ఐదేళ్లలో స్పెయిన్ పురుషుల జట్టు 5 పెద్ద టోరీ్నల్లో విజేతగా నిలవడం విశేషం. వీటికి తోడు 2023లో మహిళల ఫుట్బాల్ వరల్డ్ కప్ కూడా సాధించిన స్పెయిన్...రెండు విభాగాల్లో ఒకే సారి ప్రపంచ కప్ను తమ వద్ద ఉంచుకున్న తొలి జట్టుగా నిలిచింది. దీనిని బట్టి చూస్తే ఫుట్బాల్లో స్పెయిన్ ఎంత నిలకడగా, ఘనంగా రాణిస్తుందో అర్థమవుతుంది.
హెడ్మాస్టర్ కోచ్...
2022లో ఖతర్లో జరిగిన ప్రపంచ కప్లో మొరాకో చేతిలో ఓడిన ప్రిక్వార్టర్ ఫైనల్లోనే స్పెయిన్ వెనుదిరిగింది. దాంతో కోచ్ లూయీస్ ఎన్రిక్ రాజీనామా చేయగా... అతని స్థానంలో లూయీస్ డి లా ఫ్యూయెంటె కోచ్గా వచ్చాడు. ఒక్క అగ్రశ్రేణి క్లబ్కు కూడా కోచ్గా వ్యవహరించని ఫ్యూయెంటె ఎంపికపై తీవ్ర జరిగింది. ఈ స్పెయిన్ మాజీ ఆటగాడి నేతృత్వంలో ఫలితాలు సాధిస్తామా లేదా అని అందరూ సందేహించారు. అయితే అవన్నీ తప్పని 65 ఏళ్ల ఫ్యూయెంటె ఇప్పుడు నిరూపించాడు.
నిజానికి 1994లో ఆటగాడిగా రిటైర్ అయిన తర్వాత 15 ఏళ్ల పాటు అతను పూర్తి స్థాయిలో కోచ్గా వ్యవహరించాడు. అయితే పెద్దగా పేరు లేని స్పానిష్ క్లబ్లతో పాటు అతను అండర్–19, అండర్–21 టీమ్లతో ఎక్కువగా పని చేశాడు. సీనియర్ టీమ్లతో పోలిస్తే ఈ యువ జట్లతోనే అతను కోచింగ్లో మంచి ఫలితాలు రాబట్టాడు. ఈ అనుభవమే అసలు సమయంలో ఫ్యూయెంటెకు పనికొచ్చింది.
ప్రస్తుత స్పెయిన్ సీనియర్ టీమ్లో ఉన్న ఎక్కువ మంది ప్లేయర్లు అతనికి జూనియర్ స్థాయి నుంచి బాగా తెలుసు. వీరంతా ‘స్పెయిన్ భవిష్యత్తు కోసమే’ అంటూ అప్పట్లోనే ఈ కుర్రాళ్ల ప్రతిభ గురించి అంచనా వేశాడు. ఆటలో దూకుడు, చివర్లో ఓటమి నుంచి పైకి లేచి చెలరేగే ఫ్రాన్స్, అర్జెంటీనా జట్ల లక్షణాలు స్పెయిన్లో కనిపించవు అని అన్ని వైపుల నుంచి వినిపించే మాట. కానీ ఇవన్నీ అవసరం లేదని... ఆటను నియంత్రణలో ఉంచుకోవడం తమకు బాగా తెలుసని ఫ్యూయెంటె తమ జట్టు గురించి చెబుతాడు.
ఇలాంటివే మ్యాచ్లు గెలిపిస్తాయని స్పష్టంగా చెప్పిన కోచ్ ఫైనల్లో దానిని చేసి చూపించాడు. టోర్నీకి ముందు కుబార్సి మినహా మిగతా స్పెయిన్ ఆటగాళ్లంతా గాయాలతో బాధపడటమో లేదా లీగ్స్లలో వరుస వైఫల్యాలతో ఉన్నవారే. కానీ వారందరినీ ఒకే త్రాటిపైకి తెచ్చి సమర్థంగా వాడుకోవడం నిజంగా కోచ్ గొప్పదనమే. అసలు ఇలాంటి ఆటతో ఒక జట్టు ప్రపంచకప్ గెలుస్తుందా అనే విమర్శలకు అతను సరైన రీతిలో సమాధాన ఇచ్చాడు. ఫ్యూయెంటె మార్గనిర్దేశనంలో వరుసగా 38 మ్యాచ్లలో ఓటమి లేకుండా సాగుతూ వరల్డ్ కప్ను కూడా గెలుచుకుంది.
చేతులెత్తేసిన అర్జెంటీనా...
వరల్డ్ కప్ చరిత్రలో ఫైనల్ మ్యాచ్లో నిర్ణీత సమయం 90 నిమిషాల వరకు ప్రత్యర్థి గోల్పోస్ట్పై ఒక్క షాట్ కూడా ప్రయత్నించని మొదటి జట్టుగా అర్జెంటీనా నిలిచింది! 117వ నిమిషంలో గానీ తొలి షాట్ కొట్టని జట్టు వరల్డ్ కప్ గెలుస్తుందని ఆశించగలమా! స్పెయిన్తో తుది పోరులో అర్జెంటీనా పరిస్థితి ఇలాగే కనిపించింది. అసలు ఇలాంటి ఆటను అభిమానులెవరూ ఊహించలేదు. మెస్సీపైనే అందరి దృష్టీ ఉండగా... ఇతర ఆటగాళ్లెవరూ జట్టు కోచ్ స్కలోని అంచనాలు నిలబెట్టలేకపోయారు. మ్యాక్ అలిస్టర్, రోడ్రిగో డి పాల్, లియాండ్రో పెరేడ్స్ ఫైనల్లో పూర్తిగా విఫలమయ్యారు. అసలు సమరంలో మెస్సీని నిలువరించడంలో స్పెయిన్ పూర్తిగా సఫలమైంది.
మ్యాచ్ ముగియడానికి నాలుగు నిమిషాల ముందు మెస్సీ కొట్టిన కార్నర్ కిక్ను సబ్స్టిట్యూట్ గ్విలియోనా సిమోన్ క్రాస్ బార్ మీదుగా పంపించి వృథా చేయడం జట్టు పరిస్థితికి అద్దం పట్టింది. ఎంజో ఫెర్నాండెజ్ రెడ్ కార్డుతో మైదానం నుంచి ని్రష్కమించడంతో చివర్లో 10 మందితోనే ఆడటం కూడా అర్జెంటీనా జట్టుకు చేటు చేసింది. నిజానికి స్పెయిన్ విజయం మ్యాచ్ ఆరంభంలోనే ఖాయమయ్యేది! అయితే అర్జెంటీనా గోల్ కీపర్ ఎమిలియానో మార్జినెజ్ అసాధారణ ప్రదర్శనతో గెలుపు ఆలస్యమైంది. ఫైనల్లో రికార్డు స్థాయిలో 12 షాట్లను అతను అడ్డుకోగలిగాడు.
భవిష్యత్తు కూడా వారిదే...
ఎనిమిది మ్యాచ్లలో ఒకే ఒక్క గోల్ ఇవ్వడం... దాదాపు లోపాలు లేని ఆట... ఇద్దరు 19 ఏళ్ల కుర్రాళ్లను సమర్థంగా వాడుకోవడంతో పాటు వారి చుట్టూ సీనియర్లతో కలిపి జట్టును సన్నద్ధం చేయడం... టోర్నీ ఆరంభానికి ముందే తాము అనుకున్న ప్రణాళికకు పూర్తి కట్టుబడి దానినే అమలు పర్చడం... స్పెయిన్ను రెండోసారి ప్రపంచ చాంపియన్గా నిలిపాయి. ఈ జట్టు ఎలాంటి థ్రిల్లర్ సినిమాను తలపించే అనూహ్య మలుపుల తరహా ఆట ఆడలేదు. కానీ ఏం చేయాలనే దానిపై జట్టుకు చాలా స్పష్టత ఉంది. మిడ్ఫీల్డర్లు సత్తా చాటి దూసుకుపోగా, డిఫెండర్లు అయిన అద్భుత ఆటను ప్రదర్శించారు. ప్రతీ మ్యాచ్లో ఒక్కో హీరో జట్టు నుంచి వచ్చాడు.
ఏడుగురు ప్లేయర్లు గోల్ స్కోరర్లు కావడం విశేషం కాగా క్రిస్టియానో రొనాల్డో (పోర్చుగల్), డిబ్రూయిన్ (బెల్జియం), ఎంబాపె (ఫ్రాన్స్), మెస్సీల వంటి స్టార్లను స్పెయిన్ డిఫెన్స్ సమర్థంగా అడ్డుకుంది. టోర్నీ మొత్తంలో కలిపి ప్రత్యర్థులకు 43 సార్లు మాత్రమే షాట్లకు అవకాశం చిక్కింది. స్పెయిన్ గెలుపు ఇక్కడితోనే ఆగిపోదు. వచ్చే దశాబ్దంలో ఫుట్బాల్ను శాసించగల సామర్థ్యం టీమ్లో ఉంది. 19 ఏళ్ల ఇద్దరు కుర్రాళ్లు భవిష్యత్తులో టీమ్ను ముందుకు తీసుకెళ్లగలరు. ‘యంగ్ ప్లేయర్ ఆఫ్ ద టోర్నమెంట్’ కుబార్సి అద్భుతంగా ఆడుతుండగా... లమీన్ యామల్ విలువేమిటో ప్రపంచం ఇప్పటికే చూసింది. ఈ వయసులోనే వీరిద్దరు వరల్డ్ కప్ నెగ్గిన బృందంలో సభ్యులుగా ఉన్నారు.
2026 ప్రపంచకప్ అవార్డులు
గోల్డెన్ బూట్ (టోర్నీ టాప్ స్కోరర్): కిలియన్ ఎంబాపె (ఫ్రాన్స్; 10 గోల్స్). 2022 ప్రపంచకప్లోనూ ఎంబాపెకే గోల్డెన్ బూట్ అవార్డు లభించింది. వరుసగా రెండు ప్రపంచకప్లలో గోల్డెన్ బూట్ గెల్చుకున్న ఏకైక ప్లేయర్ ఎంబాపెనే.
గోల్డెన్ బాల్ (టోర్నీ బెస్ట్ప్లేయర్): స్పెయిన్ కెప్టెన్ రోడ్రి.
గోల్డెన్ గ్లౌవ్ (టోర్నీ బెస్ట్ గోల్కీపర్): స్పెయిన్ గోల్కీపర్ సిమోన్. మొత్తం ఎనిమిది మ్యాచ్ల్లో సిమోన్ ఒక్క గోల్ మాత్రమే సమరి్పంచుకున్నాడు.
బెస్ట్ యంగ్ ప్లేయర్: కుబార్సి (స్పెయిన్).
ఫెయిర్ప్లే అవార్డు: నెదర్లాండ్స్
– సాక్షి క్రీడా విభాగం