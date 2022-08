జింబాబ్వేతో జరిగిన మూడు వన్డేల సిరీస్‌ను టీమిండియా 3-0తో క్లీన్‌స్వీప్‌ చేసిన సంగతి తెలిసిందే. చివరిదైన మూడో వన్డేలో శుబ్‌మన్‌ గిల్‌ సెంచరీతో కదం తొక్కి మ్యాచ్‌ విజయంలో కీలకపాత్ర పోషించాడు. 97 బంతుల్లో 15 ఫోర్లు, ఒక సిక్సర్‌ సాయంతో 130 పరుగులు చేసిన​ గిల్‌.. జింబాబ్వే గడ్డపై అత్యధిక వ్యక్తిగత స్కోరు నమోదు చేసిన ఆటగాడిగా నిలిచాడు. బ్యాటింగ్‌లో ఇరగదీసిన గిల్‌.. ఫీల్డింగ్‌లోనూ అదరగొట్టాడు.

అతను అందుకున్న సంచలన క్యాచ్‌ మ్యాచ్‌కు టర్నింగ్‌ పాయింట్‌గా నిలిచింది. గిల్‌ అందుకున్న క్యాచ్‌ ఎవరిదో తెలుసా.. సికందర్‌ రజా. జింబాబ్వే బ్యాటర్స్‌ అంతా తడబడిన వేళ తాను మాత్రం ఒంటరిపోరాటం చేశాడు. వీరోచిత సెంచరీతో ఆకట్టుకున్న సికందర్‌ రజా ఒక దశలో భారత బౌలర్లకు ముచ్చెమటలు పట్టించాడు. రజా సెంచరీతో జింబాబ్వే క్లీన్‌స్వీప్‌ నుంచి బయటపడేలా కనిపించింది.

49వ ఓవర్లో శార్దూల్‌ ఠాకూర్‌ వేసిన ఫుల్‌లెంగ్త్‌ డెలివరీని లాంగాన్‌ దిశగా భారీ షాట్‌ ఆడే ప్రయత్నం చేశాడు. ఇంతలో బౌండరీ లైన్‌ వద్ద ఉన్న గిల్‌.. ముందుకు పరిగెత్తుకొచ్చి అద్బుతంగా డైవ్‌ చేస్తూ క్యాచ్‌ తీసుకున్నాడు. అప్పటికే రజా 115 పరుగులతో జట్టును విజయంవైపు నడిపిస్తున్నాడు. రజా ఔటైన వెంటనే జింబాబ్వే ఆలౌట్‌ అయింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

First with the bat and then with a diving catch, this man won our hearts more than once today 😍

