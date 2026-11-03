 సలీల్‌ నాలుగో సెంచరీ | Salil Arora scores his fourth consecutive century | Sakshi
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సలీల్‌ నాలుగో సెంచరీ

Nov 3 2026 4:29 AM | Updated on Nov 3 2026 4:29 AM

Salil Arora scores his fourth consecutive century

పంజాబ్‌ 276/5 

ముల్లాన్‌పూర్‌: రంజీ ట్రోఫీ తాజా సీజన్‌లో పంజాబ్‌ బ్యాటర్‌ సలీల్‌ అరోరా వరుసగా నాలుగో మ్యాచ్‌లోనూ సెంచరీతో మెరిపించాడు. ఆంధ్ర జట్టుతో మొదలైన గ్రూప్‌ ‘బి’ లీగ్‌ మ్యాచ్‌లో తొలి రోజు ఆట ముగిసేసరికి పంజాబ్‌ తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 5 వికెట్లు కోల్పోయి 276 పరుగులు సాధించింది. సలీల్‌ అరోరా (111 బ్యాటింగ్‌; 11 ఫోర్లు, 3 సిక్స్‌లు), సాన్విర్‌ సింగ్‌ (100 బ్యాటింగ్‌; 10 ఫోర్లు) ఆరో వికెట్‌కు అజేయంగా 205 పరుగులు జత చేశారు. ఈ సీజన్‌లో 23 ఏళ్ల సలీల్‌ తొలి మ్యాచ్‌లో అస్సాంపై 110 పరుగులు... రెండో మ్యాచ్‌లో ఛత్తీస్‌గఢ్‌పై 107, 10 పరుగులు... మూడో మ్యాచ్‌లో హైదరాబాద్‌పై 151, 0 పరుగులు చేశాడు. 

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