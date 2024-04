టీమిండియా కెప్టెన్‌ రోహిత్‌ శర్మ ప్రస్తుతం ఐపీఎల్‌-2024తో బిజీగా ఉన్నాడు. ముంబై ఇండియన్స్‌ సారథిగా తనను తప్పించడంతో బ్యాటింగ్‌పైన దృష్టి పెట్టిన హిట్‌మ్యాన్‌... వరల్డ్‌కప్‌ నాటికి పూర్తి ఫామ్‌లోకి రావాలని పట్టుదలగా ఉన్నాడు.

ఇప్పటి వరకు ఈ సీజన్‌లో ఆడిన ఐదు మ్యాచ్‌లలో కలిపి 156 పరుగులు చేశాడు హిట్‌మ్యాన్‌. తాజాగా ఆర్సీబీతో గురువారం నాటి మ్యాచ్‌లో తనదైన షాట్లతో అలరించి ముంబై విజయంలో తానూ భాగమయ్యాడు.

