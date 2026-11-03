 14 బంతుల్లోనే అర్ధసెంచరీ | Prema Rawat sets world record in womens T20Is | Sakshi
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14 బంతుల్లోనే అర్ధసెంచరీ

Nov 3 2026 4:31 AM | Updated on Nov 3 2026 4:31 AM

Prema Rawat sets world record in womens T20Is

మహిళల టి20ల్లో ప్రేమ రావత్‌ ప్రపంచ రికార్డు   

పుణే: ఉత్తరాఖండ్‌ బ్యాటర్‌ ప్రేమ రావత్‌ మహిళల టి20ల్లో కొత్త ఘనతను నమోదు చేసింది. కేవలం 14 బంతుల్లోనే ఆమె అర్ధ సెంచరీ సాధించింది. బీసీసీఐ మహిళల దేశవాళీ టి20 టోర్నీలో భాగంగా హైదరాబాద్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో ప్రేమ 14 బంతుల్లో 6 ఫోర్లు, 4 సిక్సర్లతో 50 పరుగులు చేసి అజేయంగా నిలిచింది. 

గతంలో పాక్‌ క్రికెటర్‌ ఫాతిమా సనా 15 బంతుల్లో చేసిన అర్ధ సెంచరీ రికార్డును ప్రేమ బద్దలుకొట్టింది. మరో భారత క్రికెటర్‌ రాఘ్వీ బిష్త్‌ (50 బంతుల్లో 72 నాటౌట్‌; 5 ఫోర్లు, 4 సిక్స్‌లు) కూడా హాఫ్‌ సెంచరీ చేయడంతో ఉత్తరాఖండ్‌ 20 ఓవర్లలో 2 వికెట్లకు 187 పరుగులు చేసింది. అనంతరం హైదరాబాద్‌ 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్లకు 98 పరుగులకే పరిమితమై 89 పరుగుల తేడాతో పరాజయంపాలైంది.

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