 చెల‌రేగిన సాల్ట్‌, సామ్ క‌ర‌న్.. టీమిండియా టార్గెట్ 202 రన్స్‌ | Phil Salt-Sam Curran-Shines England Big Score Vs India 3rd T20I | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

చెల‌రేగిన సాల్ట్‌, సామ్ క‌ర‌న్.. టీమిండియా టార్గెట్ 202 రన్స్‌

Jul 7 2026 11:47 PM | Updated on Jul 7 2026 11:52 PM

Phil Salt-Sam Curran-Shines England Big Score Vs India 3rd T20I

ట్రెంట్‌బ్రిడ్జి వేదిక‌గా టీమిండియాతో జ‌రుగుతున్న మూడో టీ20లో ఇంగ్లండ్ 20 ఓవ‌ర్ల‌లో 7 వికెట్ల నష్టానికి 201 ప‌రుగులు చేసింది. ఓపెన‌ర్ ఫిల్ సాల్ట్ (44 బంతుల్లో 70; 7 ఫోర్లు, 3 సిక్స‌ర్లు) భారీ ఇన్నింగ్స్‌తో మెరిశాడు. మ‌రో ఓపెన‌ర్ జోస్ బ‌ట్ల‌ర్ (21 బంతుల్లో 36) ప‌ర్వాలేద‌నిపించాడు. ఈ ఇద్ద‌రు తొలి వికెట్‌కు 43 ప‌రుగులో జోడించారు. 

ఆ త‌ర్వాత భార‌త బౌల‌ర్లు క‌ట్టుదిట్టంగా బంతులేయ‌డంతో ఇంగ్లండ్ స్కోరు మంద‌గించింది. ఒక ద‌శ‌లో 160 నుంచి 170 ప‌రుగుల‌కు ప‌రిమిత‌మవుతుందనుకున్న ఇంగ్లండ్‌.. చివ‌ర్లో సామ్ క‌ర‌న్ (24 బంతుల్లో 41 నాటౌట్‌), విల్ జాక్స్ (7 బంతుల్లో 14) మెరుపుల‌తో 200 ప‌రుగుల మార్క్‌ను దాటింది. భార‌త బౌల‌ర్ల‌లో హ‌ర్షిత్ రానా, ప్రిన్స్ యాద‌వ్ చెరో 2 వికెట్లు తీయ‌గా, అక్ష‌ర్ ప‌టేల్ ఒక వికెట్ ప‌డ‌గొట్టాడు.
 

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

కుందనపు బొమ్మలా జాన్వీ కపూర్ (ఫొటోలు)
photo 2

గద్వాల్ చీరలో అక్కినేని కోడలు శోభిత (ఫొటోలు)
photo 3

భార్యతో కలిసి హీరో నాగశౌర్య జపాన్ టూర్ (ఫొటోలు)
photo 4

సందడిగా నిర్మాత బోనీ కపూర్ కూతురు అన్షులా పెళ్లి(ఫొటోలు)
photo 5

సంయుక్త నీ అందం వేరే! (ఫొటోలు)

Video

View all
Actress Tabu Turns Villain in Nagarjuna's 100th Film 1
Video_icon

నాగ్ మూవీలో విలన్ గా టబు..!
Perni Nani Strong Counter to Pawan Kalyan Over AP Police Problems 2
Video_icon

ఏవండో కానిస్టేబుల్ కొడుకు గారు.. గొంతు చించుకుని అరిచావ్ ఇప్పుడు మాట్లాడవే..
Nandus World Nandana Shocking Decision 3
Video_icon

కొత్త డ్రామానా..? సంచలన వీడియో రిలీజ్ చేసిన 'నందుస్ వరల్డ్' నందన
Sand Mafia In Nellore 4
Video_icon

నారాయణ ఫుల్ పర్మిషన్స్...దర్జాగా ఇసుకు దందా
Massive Price Drop in Gold 5
Video_icon

భారీగా తగ్గిన బంగారం ధరలు ప్రస్తుతం తులం ఎంతంటే?
Advertisement
 