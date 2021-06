కోక్‌ బాటిల్‌ పక్కకు పెడితే 30వేల కోట్లు హాంఫట్‌, మరి ఈయన బీర్‌ బాటిల్‌ కింద పెట్టేశాడు

మ్యూనిచ్‌‌: స్టార్‌ ఫుట్‌బాల్‌ ఆటగాళ్లు ఒక్కొక్క‌రుగా ప్ర‌జ‌ల‌కు హాని క‌లిగించే పానీయాలపై బహిరంగంగానే త‌మ వ్య‌తిరేక‌త‌ను వ్య‌క్తం చేస్తున్నారు. యూరో 2020లో భాగంగా రెండు రోజుల కిందట జరిగిన ప్రెస్ మీట్‌లో పోర్చుగ‌ల్ స్టార్ ఆటగాడు క్రిస్టియానో రొనాల్డో త‌న ముందున్న కోకాకోలా బాటిల్‌ను తీసి ప‌క్క‌న పెట్టిన విష‌యం తెలిసిందే. కోలా వ‌ద్దు, నీళ్లే ముద్దు అన్న అత‌ని సందేశం కోకాకోలా కంపెనీకి సుమారు రూ.30 వేల కోట్ల న‌ష్టం తెచ్చిపెట్టింద‌ని వార్త‌లు వ‌చ్చాయి. తాజాగా ఫ్రాన్స్ స్టార్ ప్లేయ‌ర్ పాల్ పోగ్బా కూడా రొనాల్డో రూట్లోనే వెళ్లాడు. నిన్న జ‌ర్మ‌నీతో మ్యాచ్ సంద‌ర్భంగా ప్రెస్ కాన్ఫ‌రెన్స్‌కు వ‌చ్చిన పోగ్బా.. త‌న ముందు ఉన్న హైనెకెన్ కంపెనీకి చెందిన బీర్ బాటిల్‌ను తీసి కింద పెట్టాడు. మరి పోగ్బా చేసిన ఈ పని వల్ల సదరు బీర్‌ కంపెనీకి ఎంత నష్టం వాటిల్లబోతుందో లెక్కకట్టే పనిలో పడ్డారు మార్కెట్‌ నిపుణులు.

After #POR captain Cristiano Ronaldo and his Coca Cola removal, #FRA’s Paul Pogba makes sure there’s no Heineken on display 🍺 #EURO2020

pic.twitter.com/U9Bf5evJcl

— Sacha Pisani (@Sachk0) June 16, 2021