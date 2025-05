మాక్రాన్‌-బ్రిగెట్టా వీడియోపై ట్రంప్‌ ఫన్నీ.. డోర్‌ క్లోజ్‌ చేయాలంటూ..

వాషింగ్టన్‌: ఫ్రాన్స్‌ అధ్యక్షుడు ఇమ్మాన్యుయేల్‌ మాక్రాన్‌ వీడియోపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ స్పందించారు. ఇలాంటివి జరిగేటప్పుడు అక్కడ తలుపులు మూసి ఉన్నాయో.. తెరిచి ఉన్నాయో చూసుకోవాలి అని ఫన్నీ కామెంట్స్‌ చేశారు. అది చూసుకుంటే ఇలా సోషల్‌ మీడియాలో మనం ఉండం కదా.. అని చెప్పుకొచ్చారు.

అధ్యక్షుడు మాక్రాన్‌ ముఖాన్ని ఆయన సతీమణి బ్రిగెట్టా నెట్టినట్టుగా ఉన్న ఓ వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. అయితే, తాజాగా ఓవల్‌ కార్యాలయంలో విలేకరుల సమావేశంలో ఈ ఘటనపై స్పందించాలని ఓ విలేకరి ట్రంప్‌ను కోరారు. ఈ సందర్భంగా ట్రంప్‌ స్పందిస్తూ.. దీని గురించి తాను నేరుగా మాక్రాన్‌తోనే మాట్లాడాను. అంతా బాగానే ఉందని తెలిపారు. అలాంటి ఘటనలు జరిగినప్పుడు తలుపులు వేసి ఉన్నాయో, లేదో ఒకసారి గమనించుకోవాలి అని నవ్వుతూ సమాధానం ఇచ్చారు.

ఇదిలా ఉండగా.. మాక్రాన్‌-బ్రిగెట్టాల వియత్నాం పర్యటన సందర్బంగా హనోయ్‌ విమానాశ్రయంలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. విమానం హనోయ్‌లో దిగిన తరవాత.. ఒక అధికారి తలుపును తెరిచినప్పుడు మాక్రాన్‌ ఎవరితోనో మాట్లాడుతున్నట్లు కనిపించింది. అంతలోనే ఎర్రని స్లీవ్స్‌ ధరించిన రెండు చేతులు మాక్రాన్‌ను నెట్టివేశాయి. ఆయన వెంటనే తలతిప్పి వెనక్కి జరిగారు. ఇది రికార్డు అవుతున్నట్లు గమనించి చిరునవ్వుతో చేయి ఊపారు. ఆ తరువాత ఫొటోల్లో మెక్రాన్, ఎర్రని జాకెట్‌ వేసుకొని బ్రిగెట్టా విమానం మెట్ల వరుసపై కనిపించారు. భార్య చేతిని పట్టుకోవడానికి మాక్రాన్‌ ప్రయత్నించినా ఆమె ఇష్టపడలేదు. తరువాత ఇద్దరూ కలసి మెట్లు దిగి రెడ్‌ కార్పెట్‌ మీద పక్కపక్కనే నడిచారు.

