కుంజా రజితకి వైఎస్ జగన్ అభినందనలు

సాక్షి, గుంటూరు: భారత అథ్లెట్ కుంజా రజిత(Kunja Rajitha)కి వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ మోహన్‌రెడ్డి అభినందనలు తెలియజేశారు. దక్షిణ కొరియాలోని గుమిలో జరిగిన 26వ ఆసియా అథ్లెటిక్స్ ఛాంపియన్‌షిప్‌లో మహిళల 4x400 రిలేలో ఆమె స్వర్ణం గెలిచిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ విజయంపై హర్షం వ్యక్తం చేస్తూ వైఎస్‌ జగన్‌ తన ఎక్స్‌ ఖాతాలో మంగళవారం ఓ ట్వీట్‌ చేశారు.

‘‘రజిత అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలోని రామచంద్రపురానికి చెందిన మహిళ కావటం మనకు గర్వకారణం. 2028లో దేశం తరపున ఒలింపిక్ పతకం సాధించాలనే ఆమె కల సాకారం కావాలని ఆశిస్తున్నా’’ అని తన సందేశంలో ఆకాంక్షించారాయన.

Congratulations to Kunja Rajitha for winning gold in women’s 4x400 relay at the 26th Asian Athletics Championships held in Gumi, South Korea.

This gem of an athlete from Ramachandrapuram (V) in Alluri Sitarama Raju Dist. is a pride of our state.

Wishing her all the success in… pic.twitter.com/hC2ZRw5ORo

— YS Jagan Mohan Reddy (@ysjagan) June 3, 2025