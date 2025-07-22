 జగదీప్ ధన్‌ఖడ్‌ త్వరగా కోలుకోవాలంటూ వైఎస్ జగన్ ట్వీట్ | Ys Jagan Tweet That Jagdeep Dhankhar Should Recover Quickly | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

జగదీప్ ధన్‌ఖడ్‌ త్వరగా కోలుకోవాలంటూ వైఎస్ జగన్ ట్వీట్

Jul 22 2025 10:18 PM | Updated on Jul 22 2025 10:24 PM

Ys Jagan Tweet That Jagdeep Dhankhar Should Recover Quickly

సాక్షి, తాడేపల్లి: జగదీప్ ధన్‌ఖడ్‌ త్వరగా కోలుకోవాలంటూ వైఎస్సార్‌సీపీ అధ్యక్షుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి ట్వీట్ చేశారు. ఉప రాష్ట్రపతిగా, రాజ్యసభ ఛైర్మన్‌గా ధన్‌ఖడ్‌ దేశానికి ఎంతో సేవ చేశారన్నారు.

‘‘ఎంతో అంకితభావంతో ఆయన దేశం కోసం పని చేశారు. అనారోగ్య కారణాల వల్ల పదవీ విరమణ చేసిన ఆయన త్వరగా కోలుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను. మంచి ఆరోగ్యంతో ఎప్పట్లాగే దేశ ప్రజలకు మార్గదర్శకంగా ఉండాలని ఆశిస్తున్నాను’’ అని వైఎస్‌ జగన్‌ పేర్కొన్నారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

సతీమణి పుట్టినరోజు స్పెషల్.. రచ్చ రవి ఎమోషనల్ పోస్ట్‌
photo 2

మాల్దీవుల్లో చిల్ అవుతున్న బ్యూటిఫుల్ సింగర్ (ఫొటోలు)
photo 3

ఫైర్‌ @ 45 : ఫిట్‌నెస్‌ ఫ్రీక్ వైబ్రెంట్‌ లుక్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

పార్టీలో మెరిసిన నమ్రత..ఫోటోలు వైరల్‌
photo 5

ప్రెగ్నెన్సీ ప్రకటించిన బిగ్‌బాస్ తెలుగు బ్యూటీ (ఫొటోలు)

Video

View all
Women Fires On Balakrishna and TDP Leader Yugandhar Hindupur 1
Video_icon

Hindupur: టీడీపీ సైకోల లైంగిక వేధింపులు
HCA Accused Presented in Court After Medical Tests 2
Video_icon

HCAలో జరిగిన అక్రమాలపై విచారించిన CID
YSRCP Chandrashekhar Reddy Fires On JC Prabhaar Reddy 3
Video_icon

ఎమ్మెల్యే జీసీ ప్రభాకర్ రెడ్డిపై చంద్రబాబు కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలి
Chevireddy Bhaskar Reddy Emotional in Court over Illegal Liquor Case 4
Video_icon

కోర్టులో కంటతడి పెట్టుకున్న మాజీ ఎమ్మెల్యే చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి
Margani Barath Comments On Mithun Reddy Facilities In Rajahmundry Central Jail 5
Video_icon

Margani Barath: జైల్లో మిథున్ రెడ్డికి కనీస సదుపాయాలు... లెటర్ తీసుకుని వెళ్తే పోలీసులు..
Advertisement
 