సచిన్‌ టెండూల్కర్‌తో పాటు భారత్‌, ఇతర దేశాలకు చెందిన క్రికెట్‌ దిగ్గజాలు మరోసారి బరిలోకి దిగారు. మధుసూదన్ సాయి గ్లోబల్ హ్యుమానిటేరియన్ మిషన్‌ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన 'వన్‌ వరల్డ్‌ వన్‌ ఫ్యామిలీ' కప్‌లో వీరంతా రెండు టీమ్‌లుగా విడిపోయి ఫ్రెండ్లీ మ్యాచ్‌ ఆడారు. ఈ మ్యాచ్‌ ద్వారా సేకరించబడే డబ్బును మధుసూదన్ సాయి గ్లోబల్ మిషన్‌ వారు నిరుపేదల కోసం వినియోగిస్తారు.

ఐక్యత యొక్క శక్తిని, మానవత్వం యొక్క బలాన్ని, సామాజిక బాధ్యత యొక్క భావాన్ని వెదజల్లడానికి ఈ ఫ్రెండ్లీ క్రికెట్‌ మ్యాచ్‌ నిర్వహిస్తున్నట్లు నిర్వహకులు తెలిపారు.

మ్యాచ్‌ విషయానికొస్తే.. కర్ణాటకలోని ముద్దెనహళ్లిలో జరిగిన ఈ మ్యాచ్‌లో సచిన్‌ కెప్టెన్సీలోని వన్‌ వరల్డ్‌, యువరాజ్‌ సింగ్‌ నాయకత్వంలోని వన్‌ ఫ్యామిలీ జట్లు తలపడ్డాయి. తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన వన్‌ ఫ్యామిలీ.. 20 ఓవర్లలో 6 వికెట్ల నష్టానికి 180 పరుగులు చేసింది.

Watching Sachin Tendulkar play live for the first time and he has taken a wicket in his 2nd over. 🐐

- 50 years old, he still got it. #OWOFCup pic.twitter.com/MWSglJHdqO

— Johns. (@CricCrazyJohns) January 18, 2024