 నూత‌న వ‌ధూవ‌రుల‌కు వైఎస్ జ‌గ‌న్ ఆశీర్వాదం (ఫొటోలు) | YS Jagan Attend YSRCP Puppala Vasubabu Daughter Marriage In Bhimavaram Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

నూత‌న వ‌ధూవ‌రుల‌కు వైఎస్ జ‌గ‌న్ ఆశీర్వాదం (ఫొటోలు)

Aug 13 2025 6:59 PM | Updated on Aug 13 2025 8:05 PM

YS Jagan Attend YSRCP Puppala Vasubabu Daughter Marriage In Bhimavaram Photos1
1/5

పశ్చిమగోదావరి జిల్లా భీమవరంలో వైఎస్‌ జగన్‌ బుధవారం (13-08-2025) పర్యటించారు.మాజీ ఎమ్మెల్యే పుప్పాల వాసుబాబు కుమార్తె వివాహ వేడుకకు ఆయన హాజరయ్యారు.

YS Jagan Attend YSRCP Puppala Vasubabu Daughter Marriage In Bhimavaram Photos2
2/5

YS Jagan Attend YSRCP Puppala Vasubabu Daughter Marriage In Bhimavaram Photos3
3/5

YS Jagan Attend YSRCP Puppala Vasubabu Daughter Marriage In Bhimavaram Photos4
4/5

YS Jagan Attend YSRCP Puppala Vasubabu Daughter Marriage In Bhimavaram Photos5
5/5

# Tag
YS Jagan Mohan Reddy attend wedding ceremony Photos
Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

నూత‌న వ‌ధూవ‌రుల‌కు వైఎస్ జ‌గ‌న్ ఆశీర్వాదం (ఫొటోలు)
photo 2

ఇదేం ఎన్నిక? (ఫొటోలు)
photo 3

సింహాచల దర్శనం చేసుకున్న నటి లయ (ఫొటోలు)
photo 4

స్టార్ కమెడియన్ కూతురు ఊయల వేడుక (ఫొటోలు)
photo 5

వరంగల్‌- హన్మకొండను ముంచెత్తిన వరద (ఫొటోలు)

Video

View all
Former MLA Sudheer Reddy Arrest 1
Video_icon

మాజీ ఎమ్మెల్యే సుధీర్ రెడ్డి అరెస్ట్
Ground Report on Pulivendula ZPTC By Election 2
Video_icon

YSRCP ఏజెంట్లను పోలింగ్ కేంద్రాల వద్దకు రానివ్వకుండా బెదిరింపులు
YS Jagan Attend YSRCP Puppala Vasubabu Daughter Marriage In Bhimavaram 3
Video_icon

Bhimavaram: వధూవరులను ఆశీర్వదించిన వైఎస్ జగన్
Fake Voters in the Presence of the Collector At Pulivendula By Elections 4
Video_icon

Pulivendula: కలెక్టర్ సమక్షంలో దొంగ ఓట్లు బయటపడ్డ ఆధారాలు
Vijayawada Municipal Corporation Negligence 5
Video_icon

Vijayawada: చెట్టు మీద పడి మరొకరు మృతి
Advertisement