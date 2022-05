టీమిండియాలో ఉమ్రాన్.. జమ్మూ కశ్మీర్‌ మాజీ సీఎం ఆసక్తికర ట్వీట్‌

దక్షిణాఫ్రికాతో 5 మ్యాచ్‌ల టీ20 సిరీస్‌ కోసం 18 సభ్యుల టీమిండియాను ఆదివారం ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ జట్టులో ఐపీఎల్‌ 2022 స్పీడ్‌ సెన్సేషన్‌ ఉమ్రాన్‌ మాలిక్‌, పంజాబ్‌ యువ పేసర్‌ అర్ష్‌దీప్‌ సింగ్‌ తొలిసారి చోటు దక్కించుకున్నారు. ప్రస్తుత సీజన్‌లో వేగంతో పాటు వికెట్లు కూడా సాధించి ఐదో అత్యధిక వికెట్‌ టేకర్‌గా (14 మ్యాచ్‌ల్లో 22 వికెట్లు) నిలిచిన ఉమ్రాన్‌ను దక్షిణాఫ్రికాతో టీ20 సిరీస్‌కు ఎంపిక చేయాలని భారీ స్థాయిలో డిమాండ్లు వినిపించిన నేపథ్యంలో సెలెక్టర్లు కశ్మీరీ పేసర్‌కు అవకాశానిచ్చారు. ఈ సీజన్‌లో నిలకడైన పేస్‌తో బుల్లెట్లలాంటి బంతుల్ని సంధించిన ఉమ్రాన్‌.. ఐపీఎల్‌ చరిత్రలోనే అత్యంత వేగవంతమైన బంతిని (157 కిమీ) విసిరి రికార్డు సృష్టించాడు.

Well done Umran Malik. We will be watching the forthcoming T20 series against the Proteas very keenly. https://t.co/KdoAfflAdZ

— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) May 22, 2022