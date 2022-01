బే ఓవల్‌: నూతన సంవత్సరం(2022) తొలి రోజున ప్రారంభమైన టెస్ట్‌ మ్యాచ్‌లో డెవాన్ కాన్వే(227 బంతుల్లో 122; 16 ఫోర్లు, సిక్స్‌) అద్భుత శతకంతో అదరగొట్టడంతో బంగ్లాదేశ్‌తో జరుగుతున్న తొలి టెస్ట్‌ తొలి రోజు ఆటలో ఆతిధ్య న్యూజిలాండ్‌దే పైచేయిగా నిలిచింది. రెండు టెస్ట్‌ల సిరీస్‌లో భాగంగా జరుగుతున్న మ్యాచ్‌లో పర్యాటక బంగ్లా జట్టు టాస్ గెలిచి బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. బంగ్లా బౌల‌ర్ షోరిఫుల్ ఇస్లాం కివీస్‌ను ఆరంభంలోనే దెబ్బ‌కొట్టాడు. ఓపెనర్‌ టామ్ లాథ‌మ్‌ కేవలం ఒక్క ప‌రుగు మాత్ర‌మే చేసి షోరిఫుల్‌ బౌలింగ్‌లో ఔట్ కావడంతో న్యూజిలాండ్ ఒక్క ప‌రుగుకే తొలి వికెట్ కోల్పోయింది.

Devon Conway! A single to go to a 100 in his first Test in New Zealand. A special way to start 2022. Follow play LIVE with @sparknzsport. #NZvBAN pic.twitter.com/BHVNhjgmLE

— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) January 1, 2022