 గెలుపు జోష్‌లో ఉన్న ఆస్ట్రేలియాకు భారీ షాక్‌..! | Mitchell Starc backs Nathan Lyon to undergo rehab after injury scare in Adelaide | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

గెలుపు జోష్‌లో ఉన్న ఆస్ట్రేలియాకు భారీ షాక్‌..!

Dec 22 2025 1:52 PM | Updated on Dec 22 2025 1:52 PM

Mitchell Starc backs Nathan Lyon to undergo rehab after injury scare in Adelaide

యాషెస్ సిరీస్ 2025-26ను సొంతం చేసుకుని గెలుపు జోష్‌లో ఉన్న ఆస్ట్రేలియాకు ఊహించని షాక్ త‌గిలింది. ఈ సిరీస్‌లో మిగిలిన రెండు మ్యాచ్‌లకు ఆ జట్టు స్టార్ స్పిన్నర్ నాథన్ లియోన్ గాయం కారణంగా దూరం కానున్నట్లు తెలుస్తోంది. అడిలైడ్ వేదికగా మూడో టెస్టు ఐదో రోజు ఆటలో ఫీల్డింగ్ చేస్తుండగా లియోన్ తొడ కండరాలు పట్టేశాయి.

దీంతో అతడు తీవ్ర ఇబ్బంది పడ్డాడు. వెంటనే ఫిజియో సాయంతో మైదానాన్ని వీడాడు. అయితే మ్యాచ్ ముగిసిన లియోన్ క్రచెస్ (ఊత కర్రల) సహాయంతో నడుస్తూ కనిపించడం అందరిని షాక్‌కు గురిచేసింది. దీని బట్టి అతడి గాయం తీవ్రమైనదిగా పరిగణించవచ్చు. 

ఇప్పటికే జోష్ హాజిల్‌వుడ్, స్టీవ్ స్మిత్ వంటి స్టార్‌ ప్లేయర్లు గాయాల బారిన పడ్డారు. అయితే డిసెంబర్ 26 నుంచి మెల్‌బోర్న్ వేదికగా జరగనున్న బాక్సింగ్ డే టెస్టుకు స్మిత్ అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశముంది. అతడు తిరిగి వస్తే జాక్ వెదరాల్డ్‌పై వేటు పడే అవకాశముంది.

ఇక లియోన్ గాయంపై ఆసీస్ స్పీడ్ స్టార్ మిచెల్ స్టార్క్ స్పందించాడు. "నాథన్ లియోన్‌కి ఇలా జరగడం చాలా బాధాకరం. అడిలైడ్ టెస్టు విజయంలో అతడిది కీలక పాత్ర. కచ్చితంగా అతడికి క్రెడిట్ ఇవ్వాల్సిందే. నాథన్ తిరిగి  రిహాబిలిటేషన్ సెంటర్‌కు వెళ్లనున్నాడు.

గతంలో కూడా అతడి పిక్క గాయం కారణంగా రిహాబిలిటేషన్‌లో ఉన్నాడు. కాబట్టి ఎలా కోలుకోవాలన్నదానిపై అతడికి అవగాహన ఉంది. మరికొన్నాళ్ల పాటు క్రికెట్ ఆస్ట్రేలియాకు తన సేవలను అతడు అందించాలనుకుంటున్నాడు. నాథర్ వేగంగా కోలుకుని తిరిగి మైదానంలో అడుగుపెట్టాలని ఆశిస్తున్నాను" అని స్టార్క్ పేర్కొన్నాడు. 

మూడో టెస్టులో లియోన్‌ అద్భుతమైన ప్రదర్శన కనబరిచాడు. 5 వికెట్లు పడగొట్టి ఇంగ్లండ్‌ ఓటమిని శాసించాడు. కాగా తొలి మూడు టెస్టులో విజయం సాధించిన ఆస్ట్రేలియా.. యాషెస్‌ సిరీస్‌ను 3-0 తేడాతో రిటైన్‌ చేసుకుంది.
చదవండి: పాకిస్తాన్‌ ఓవరాక్షన్‌!.. అసలు కప్పు గెలిస్తే ఇంకేమైనా ఉందా?

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఫ్రెండ్ పెళ్లిలో క్తీరి సురేశ్ హంగామా (ఫొటోలు)
photo 2

‘భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి’ సినిమా ప్రెస్ మీట్ లో డింపుల్ హయాతి (ఫొటోలు)
photo 3

మెరిసిన జెమీమా..మురిసిన విశాఖ (ఫొటోలు)
photo 4

ఆది సాయికుమార్ ‘శంబాల’ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 5

జూబ్లీహిల్స్‌లో సందడి చేసిన సినీనటి సమంత (ఫొటోలు)

Video

View all
The Economic Times Gives Business Award To Chandrababu 1
Video_icon

ప్రభుత్వ ఆస్తులు అమ్మేసినందుకు చంద్రబాబుకు అవార్డు
YS Jagan Mohan Reddy Pulivendula Tour Schedule 2
Video_icon

పులివెందులకు YS జగన్.. మూడు రోజుల షెడ్యూల్ ఇదే
Ding Dong 2 O Political Satires Comic Show 20 December 2025 3
Video_icon

మనం ఫెయిల్
Chandrababu Govt Conspiracy On Huge Joinings In YSRCP At Vizag 4
Video_icon

కూటమి కుట్రలు పటాపంచలు.. YSRCPలోకి భారీగా చేరికలు
Elephants On The Railway Track 5
Video_icon

ఏనుగుల పాలిట యమపాశాలు రైలు పట్టాలు..
Advertisement
 