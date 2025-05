ప్రస్తుత ఐపీఎల్‌ సీజన్‌లో తమ ప్రస్తానాన్ని ముగించిన డిఫెండింగ్‌ ఛాంపియన్‌ కేకేఆర్‌ తాజాగా ఓ అప్‌డేట్‌తో ముందుకొచ్చింది. లీగ్‌ పునఃప్రారంభం తర్వాత తిరిగి రాని విండీస్‌ బ్యాటర్‌ రోవ్‌మన్‌ పావెల్‌కు (గాయం) ప్రత్యామ్నాయంగా మధ్యప్రదేశ్‌ మిస్టరీ స్పిన్నర్‌ శివమ్‌ శుక్లాను ఎంపిక చేసుకుంది. శుక్లా ఈ సీజన్‌లో కేకేఆర్‌ ఆడబోయే చివరి మ్యాచ్‌కు (మే 25న సన్‌రైజర్స్‌తో) అందుబాటులో ఉంటాడు. 29 ఏళ్ల శివమ్‌ శక్లా ఈ సీజన్‌లో సన్‌రైజర్స్‌ నెట్‌ బౌలర్‌గా వ్యవహరించాడు.

🚨 The mystery spinner from MP is a Knight now! Shivam Shukla replaces Rovman Powell for the remainder of the #TATAIPL2025 pic.twitter.com/usUoOnFzLG

అక్కడ అతను ముత్తయ్య మురళీథరన్‌ ఆథ్వర్యంలో రాటు దేలాడు. కేకేఆర్‌.. సన్‌రైజర్స్‌తో ఆడబోయే తమ చివరి మ్యాచ్‌ కోసం వారి అస్త్రాన్నే (శివమ్‌ శుక్లా) ప్రయోగించనుంది. కుడి చేతి వాటం లెగ్‌ స్పిన్‌ బౌలర్‌ అయిన శుక్లా ఇటీవల జరిగిన మధ్యప్రదేశ్‌ టీ20 లీగ్‌లో అత్యధిక వికెట్లు తీసిన బౌలర్‌గా అవతరించాడు. శుక్లా సన్‌రైజర్స్‌ ప్రాక్టీస్‌ సెషన్స్‌లో అభిషేక్‌ శర్మ వికెట్‌ తీసి ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చాడు. తదుపరి సీజన్‌ దృష్ట్యా కేకేఆర్‌ శుక్లాను ఎంపిక చేసుకున్నట్లు తెలుస్తుంది.

Shivam Shukla the mystery spinner who plays for MP in domestic under Rajat’s Captaincy.



SRH picked him as Net bowler as he took Abhishek’s wicket in 1st over in practice game.



Kudos to RCB’s scouting 🙏 https://t.co/artzL8rOPP pic.twitter.com/0l2hBdqUaR

— Fearless🦁 (@ViratTheLegend) March 19, 2025