 IPL 2026: లక్నో టీమ్‌ సంచలన నిర్ణయం.. దిగ్గజంతో బ్రేకప్‌ | LSG Get IPL 2026 Boost, Uganda T20 World Cup Team Member Joins Rishabh Pant | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

IPL 2026: లక్నో టీమ్‌ సంచలన నిర్ణయం.. దిగ్గజంతో బ్రేకప్‌

Feb 26 2026 2:14 PM | Updated on Feb 26 2026 2:19 PM

LSG Get IPL 2026 Boost, Uganda T20 World Cup Team Member Joins Rishabh Pant

ఐపీఎల్‌ 2026 ప్రారంభానికి ముందు లక్నో సూపర్‌ జెయింట్స్‌ సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. ఫీల్డింగ్‌ కోచ్‌గా జాంటీ రోడ్స్‌ స్థానంలో ఉగాండా మాజీ హెడ్ కోచ్ అభయ్ శర్మను నియమించుకుంది. రోడ్స్‌ స్వచ్ఛందంగా పదవి నుంచి తప్పుకున్నట్లు తెలుస్తుంది. 

ఫీల్డింగ్‌ పరంగా లక్నో ప్రదర్శన గత సీజన్‌లో దారుణంగా ఉండింది. దాదాపు ప్రతి మ్యాచ్‌లో ఆ జట్టు ఆటగాళ్లు క్యాచ్‌లు, రనౌట్లు మిస్‌ చేశారు. మిస్‌ ఫీల్డింగ్‌ కారణంగా చాలా పరుగులు అదనంగా వచ్చాయి. ఈ ఫీల్డింగ్‌ తప్పిదాలే పలు మ్యాచ్‌ల్లో లక్నో కొంపముంచాయి. ఈ కారణంగానే లక్నో మేనేజ్‌మెంట్‌ దిగ్గజమైనా జాంటీ రోడ్స్‌ను తప్పించింది.

గత సీజన్‌లో రిషబ్‌ పంత్‌ సారథ్యంలో లక్నో టీమ్‌ కేవలం 6 విజయాలు మాత్రమే సాధించి, ఏడో స్థానంలో నిలిచింది. ప్లేఆఫ్స్‌కి చేరలేకపోవడంతో యాజమాన్యం పెద్ద ఎత్తున మార్పులు చేపట్టింది. జట్టు లోగో, జెర్సీ డిజైన్ కూడా కొత్తగా రూపొందించింది.

కోచింగ్‌ అనుభవం 
అభయ్ శర్మ ఉగాండా జట్టును 2024లో తొలిసారి టీ20 వరల్డ్ కప్‌కు అర్హత సాధించేలా చేశాడు. ఇప్పుడతను తన అంతర్జాతీయ అనుభవాన్ని LSGకి తీసుకువస్తున్నాడు. అభయ్‌.. 2018లో భారత అండర్-19 జట్టుతో కలిసి పనిచేసి, శుభ్‌మన్ గిల్, పృథ్వీ షా, అర్షదీప్ సింగ్ వంటి నేటి తారలను  తీర్చిదిద్దాడు

వికెట్‌కీపర్‌ అయిన అభయ్‌.. తన అనుభవంతో రిషభ్ పంత్, ధ్రువ్ జురెల్, యశస్వి జైస్వాల్, సర్ఫరాజ్ ఖాన్ వంటి ఆటగాళ్లకు మార్గనిర్దేశం చేశారు. అదనంగా, భారత మహిళా జట్టుకి కూడా కోచ్‌గా సేవలందించారు.

ఆటగాడిగా..
అభయ్‌ కోచింగ్‌కు ముందు భారత దేశవాలీ క్రికెట్‌లో సత్తా చాటాడు. ఢిల్లీ, రైల్వేస్‌ జట్ల తరఫున 129 మ్యాచ్‌లు ఆడారు. ఫస్ట్-క్లాస్ క్రికెట్‌లో 89 మ్యాచ్‌లు ఆడి 4105 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 9 శతకాలు, 29 అర్ధశతకాలు ఉన్నాయి. లిస్ట్-A క్రికెట్లో 40 మ్యాచ్‌లు ఆడి 780 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో ఓ అర్ధశతకం ఉంది. వికెట్‌కీపింగ్ రికార్డు: మొత్తం 210 డిస్మిసల్స్ (165 క్యాచ్‌లు, 45 స్టంపింగ్స్).

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

నెల్లూరులో జనసందోహం.. కొత్త జంటకు వైఎస్‌ జగన్‌ శుభాకాంక్షలు (ఫొటోలు)
photo 2

అర్జున్‌ టెండుల్కర్ పెళ్లి వేడుకలు.. అంబానీ కుటుంబం ప్రీ వెడ్డింగ్‌ సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 3

ముంబైలో నా వారం ఇలా గడిచింది.. మృణాల్ లేటెస్ట్ (ఫొటోలు)
photo 4

#Virosh : పెళ్ళి సందడి..ట్రెండింగ్ లో రష్మికా మండన్న (ఫొటోలు)
photo 5

’విష్ణు విన్యాసం‘ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ (ఫొటోలు)

Video

View all
KSR Live Show On Chandrababu Lies And Credit Chori 1
Video_icon

చెప్పేవన్నీ అబద్ధాలు.. చేసేవన్నీ మోసాలు
Anil Ambani In ED Office And House Attached In Money Laundering Case 2
Video_icon

ED విచారణకు అంబానీ.. 17 అంతస్తుల ఇల్లు అటాచ్
Jada Sravan Kumar Hilarious Comments on Dy CM Pawan Kalyan's Assembly Speech 3
Video_icon

ఆలీ మాట్లాడినట్టే మాట్లాడుతున్నావ్ పవన్‌పై జడ శ్రవణ్ పంచులు
Sports Analyst Venkatesh Exclusive on Team India Semi Final Qualification 4
Video_icon

Analyst Venkatesh : టీమిండియా ఇంటికేనా.? సెమీస్ చేరాలంటే..

ICC Men T20 World Cup India Vs Zimbabwe Match 5
Video_icon

టీ-20 వరల్డ్ కప్ లో టీమిండియాకు పరీక్షా సమయం
Advertisement
 