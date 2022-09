అథ్లెటిక్స్‌ చాంపియన్‌షిప్‌లో సరికొత్త ప్రపంచ రికార్డు నమోదైంది. ఇట‌లీలోని వెరోనాలో మంగళవారం జ‌రిగిన యురోపియ‌న్ ఛాంపియ‌న్‌షిప్‌లో లిథువేనియాకు చెందిన 41 ఏళ్ల అలెగ్జాండ‌ర్ సోరోకిన్ కొత్త రికార్డు నెలకొల్పాడు. 24 గంట‌ల్లో సోరోకిన్‌ 319.614 కిలోమీట‌ర్ల దూరం పరిగెత్తి ప్రపంచ రికార్డు లిఖించాడు. కాగా అలెగ్జాండర్‌ స‌గ‌టున ఒక కిలోమీట‌ర్ దూరాన్ని 4.30 నిమిషాల్లో దాటేశాడు.ఇంతకముందు అత‌ని పేరిటే ఉన్న రికార్డుపే సోరోకిన్ బద్దలు కొట్టడం విశేషం.

గ‌తేడాది ఆగ‌స్టులో 24 గంట‌ల్లో అత‌ను 303.506 కిలోమీట‌ర్ల దూరాన్ని ప‌రుగెత్తాడు. తాజా రికార్డుపై 40 ఏళ్ల సోరోకిన్‌ ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో స్పందించాడు. ''చాలా అలిసిపోయా.. కానీ రికార్డుతో డబుల్‌ ఆనందంతో ఉన్నా. విషయమేంటనేది అర్థమయిందిగా.. ప్రపంచ రికార్డు కొట్టడం ఒక ఎత్తయితే.. నా రికార్డును నేనే బద్దలు కొట్టడం మరింత సంతోషాన్నిచ్చింది.'' అంటూ తెలిపాడు.

ఇక పొలాండ్‌కు చెందిన అథ్లెట్‌ పియోట్రోస్కీ 24 గంట‌ల్లో 301.858 కిలోమీట‌ర్ల దూరం పరిగెత్తి రెండో స్థానంలో నిలవగా.. ఇట‌లీకి చెందిన మార్కో విసినిటీ 288 కిలోమీట‌ర్ల దూరం ప‌రిగెత్తి మూడో స్థానంలో నిలిచాడు.

Ultrarunning legend Aleksandr Sorokin has just smashed his own record (192.252 miles) of distance covered in 24 hours of running 🔥🇱🇹

The Lithuanian has just covered 318.8km / 198.1 miles (unofficial) – 7:15/mile and 4:30/km pace...over a day 🤯 pic.twitter.com/35pWdAE3Ug

— AW (@AthleticsWeekly) September 18, 2022