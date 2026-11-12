 లక్ష్యసేన్, శ్రీకాంత్‌ ముందంజ | Lakshya Sen and Kidambi Srikanth have advanced to the second round at the Japan Masters | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

లక్ష్యసేన్, శ్రీకాంత్‌ ముందంజ

Nov 12 2026 4:08 AM | Updated on Nov 12 2026 4:08 AM

Lakshya Sen and Kidambi Srikanth have advanced to the second round at the Japan Masters

కుమమొటో: బీడబ్ల్యూఎఫ్‌ వరల్డ్‌ టూర్‌ సూపర్‌–500 టోర్నీ జపాన్‌ మాస్టర్స్‌లో భారత ఆటగాళ్లు లక్ష్యసేన్, కిడాంబి శ్రీకాంత్‌ రెండో రౌండ్‌లోకి అడుగు పెట్టారు. బుధవారం జరిగిన పురుషుల సింగిల్స్‌ తొలి రౌండ్‌ మ్యాచ్‌లో ఎనిమిదో సీడ్‌ లక్ష్య సేన్‌ 21–19, 21–18 స్కోరుతో షి యు జెన్‌ (చైనీస్‌ తైపీ)పై విజయం సాధించాడు. మరో పోరులో శ్రీకాంత్‌ 18–21, 21–16, 24–22తో రస్మస్‌ గెమ్కె (డెన్మార్క్‌)ను ఓడించి ముందంజ వేశాడు.

 అయితే మిక్స్‌డ్‌ డబుల్స్‌ బరిలో నిలిచిన రెండు భారత జోడీలు కూడా తొలి రౌండ్‌లోనే ఓటమిపాలై నిష్క్రమించాయి. హరిహరన్‌–తనీషా క్రాస్టో 7–21, 9–21 తేడాతో టాప్‌ సీడ్‌ జియాంగ్‌ జెన్‌ బాంగ్‌–వీ యా గ్జిన్‌ (చైనా) చేతిలో...ధ్రువ్‌ రావత్‌–కె.మనీషా 21–16, 14–21, 14–21తో నాలుగో సీడ్‌ యి హాంగ్‌ వీ–నికోల్‌ చాన్‌ (చైనీస్‌ తైపీ) చేతిలో ఓడారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

గ్రాండ్‌గా అనిరుధ్ - కావ్య మారన్‌ పెళ్లి వేడుక.. (ఫోటోలు)
photo 2

బ్లాక్ డ్రెస్‌లో హీరోయిన్ రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ గ్లామర్.. (ఫోటోలు)
photo 3

హీరోయిన్ నయన్ సారిక స్మైలీ లుక్స్.. (ఫోటోలు)
photo 4

అందంచందం.. లంగా ఓణీలో మెగాడాటర్ నిహారిక (ఫొటోలు)
photo 5

సిద్దు జొన్నలగడ్డ కొత్త చిత్రం ప్రారంభం (ఫోటోలు)

Video

View all
Yash Gives Strong Reply to Trolls with Ramayana! Rocking Star Hits Back at Critics 1
Video_icon

రామాయణంతో ట్రోలర్లకు చెక్ పెట్టిన యష్!
Lakshmi Parvathi Counter To Chandrababu Cheap Politics 2
Video_icon

ఒక్క రోజైన నీ చెల్లికి ఒక్క రూపాయి ఇచ్చావా..? పార్వతి కౌంటర్
Two Terrorists Attack In J&K 3
Video_icon

కాశ్మీర్ లో ఉగ్రదాడి.. బైక్‌పై వచ్చి సీఆర్‌పీఎఫ్ సిబ్బందిపై కాల్పులు!
Advocate Shocking Comments 4
Video_icon

జగన్ పరామర్శకు వస్తున్నాడని... జైలు మార్పుపై కుట్ర.. సంచలన నిజాలు
Irumudi Actress Priya Bhavani Shankar Set To Marry 5
Video_icon

ఇరుముడి హీరోయిన్ పెళ్లి సందడి.. ఘనంగా వివాహ వేడుక!
Advertisement
 