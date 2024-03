రానున్న ఐపీఎల్‌ సీజన్‌లో సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ ఫాస్ట్‌ బౌలింగ్‌ కోచ్‌గా న్యూజిలాండ్‌ మాజీ లెఫ్ట్‌ ఆర్మ్‌ పేసర్‌ జేమ్స్‌ ఫ్రాంక్లిన్‌ వ్యవహరించనున్నాడు. ప్రస్తుతం బౌలింగ్‌ కోచ్‌గా ఉన్న డేల్‌ స్టెయిన్‌ వ్యక్తిగత కారణాల చేత 2024 సీజన్‌ మొత్తానికి దూరంగా ఉండనుండటంతో ఎన్‌ఆర్‌హెచ్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ ఫ్రాంక్లిన్‌ను ఎంపిక చేసింది. అయితే ఫ్రాంక్లిన్‌ ఈ విధుల్లో తాత్కాలికంగా మాత్రమే కొనసాగనున్నాడు. స్టెయిన్‌ తిరిగి రాగానే ఫ్రాంక్లిన్‌ ఈ బాధ్యతల నుంచి తప్పుకుంటాడు. స్టెయిన్‌ 2022లో ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌ ఫాస్ట్‌ బౌలింగ్‌ కోచ్‌గా బాధ్యతలు చేపట్టాడు.

Dale Steyn will not be joining us this season due to personal reasons and James Franklin will be the Pace Bowling Coach for this season.

Welcome on board, James! 🙌🧡#IPL2024 pic.twitter.com/CefHEbVSLy

— SunRisers Hyderabad (@SunRisers) March 4, 2024