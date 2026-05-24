ఐపీఎల్-2026లో మరో కీలక పోరుకు తెరలేచింది. ఈ మెగా టోర్నీలో భాగంగా వాంఖడే స్టేడియం వేదికగా రాజస్తాన్ రాయల్స్, ముంబై ఇండియన్స్ జట్లు తలపడతున్నాయి. ఈ మ్యాచ్లో టాస్ గెలిచిన ముంబై తొలుత బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. తమ చివరి మ్యాచ్లో ముంబై మేనెజ్మెంట్ స్టార్ పేసర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రాకు విశ్రాంతి ఇచ్చింది.
మరోవైపు రాజస్తాన్ మూడు మార్పులు చేసింది. కెప్టెన్ రియాన్ పరాగ్తో పాటు రవీంద్ర జడేజా, బర్గర్ తుది జట్టులోకి వచ్చారు. కాగా ఈ మ్యాచ్ రాజస్తాన్కు అత్యంత కీలకం. ముంబైపై గెలిస్తే రాజస్తాన్ నాలుగో జట్టుగా ప్లే ఆఫ్స్కు అర్హత సాధిస్తోంది. లేదంటే ఇంటిముఖం పట్టక తప్పదు.
తుది జట్లు
రాజస్థాన్ రాయల్స్ : యశస్వి జైస్వాల్, వైభవ్ సూర్యవంశీ, ధ్రువ్ జురెల్ (వికెట్ కీపర్), రియాన్ పరాగ్ (కెప్టెన్), డోనోవన్ ఫెరీరా, శుభమ్ దూబే, దసున్ షనక, జోఫ్రా ఆర్చర్, నాంద్రే బర్గర్, యశ్ పుంజా, బ్రిజేష్ శర్మ
ముంబై ఇండియన్స్: ర్యాన్ రికెల్టన్ (వికెట్ కీపర్), నమన్ ధీర్, సూర్యకుమార్ యాదవ్, తిలక్ వర్మ, హార్దిక్ పాండ్యా (కెప్టెన్), విల్ జాక్స్, కార్బిన్ బాష్, దీపక్ చాహర్, రఘు శర్మ, అల్లా మహ్మద్ గజన్ఫర్, శార్దూల్ ఠాకూర్