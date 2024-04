ఆఖరి ఓవర్‌.. మ్యాచ్‌ గెలవాలంటే ఆరు బంతుల్లో 29 పరుగులు కావాలి.. ఇదీ సమీకరణం.. ఇంతలో బరిలోకి దిగిన ప్రత్యర్థి జట్టు బౌలర్‌.. విజయావకాశం మీకే అన్నట్లుగా.. మొదటి బంతికే సిక్సర్‌..

ఆ తర్వాత వైడ్‌.. మళ్లీ వైడ్‌.. ఇప్పుడు గెలుపు సమీకరణం ఐదు బంతుల్లో 21 పరుగులు... ఫీల్డర్‌ తప్పిదం కారణంగా మళ్లీ సిక్సర్‌.. ఆ తర్వాత బంతికి రెండు పరుగులు... ఫలితంగా గెలుపు సమీకరణం మూడు బంతుల్లో 13 పరుగులు...

ఆ తర్వాతి బంతికి రెండు పరుగులు.. మిగిలినవి ఆఖరి రెండు బంతులు.. ఇందులో మొదటిది వైడ్‌... రెండో బంతికి ఒక్క పరుగు.. ఇప్పటిదాకా డ్రామా నడిపించిన బ్యాటర్‌ కథ అప్పుడే ముగిసిపోవాల్సింది.. కానీ ప్రత్యర్థి జట్టు ఫీల్డర్‌ క్యాచ్‌ డ్రాప్‌ చేయడంతో అతడు బతికిపోయాడు.

గెలవడానికి ఒక్క బంతికి తొమ్మిది పరుగులు కావాలి.. ఏమో మళ్లీ వైడ్‌ బాల్స్‌ పడతాయేమోనన్న ఉత్కంఠ.. కానీ ఈసారి అలా జరుగలేదు.. ఆఖరి బంతికి సిక్స్‌ బాదడంతో ఆ జట్టు ఇన్నింగ్స్‌ ముగిసింది. రెండు పరుగుల తేడాతో ప్రత్యర్థి విజయం సాధించింది.

A Fantastic Finish 🔥

Plenty happened in this nail-biter of a finish where the two teams battled till the end🤜🤛

Relive 📽️ some of the drama from the final over ft. Jaydev Unadkat, Ashutosh Sharma & Shashank Singh 👌

Watch the match LIVE on @starsportsindia and @JioCinema… pic.twitter.com/NohAD2fdnI

— IndianPremierLeague (@IPL) April 9, 2024