‘నేను మరింత బాధ్యతగా ఆడాలి’

వైస్ కెప్టెన్ తిలక్ వర్మ
రేపు జింబాబ్వేతో భారత్ తొలి టి20
హరారే: ఐర్లాండ్, ఇంగ్లండ్ల చేతుల్లో టి20 సిరీస్లు ఓడిపోయిన తర్వాత భారత జట్టు ఇప్పుడు ఈ ఫార్మాట్తో మరో పోరుకు సిద్ధమైంది. మూడు టి20ల సిరీస్లో భాగంగా రేపు భారత్, జింబాబ్వే మధ్య తొలి మ్యాచ్ జరుగుతుంది. అయితే ఇటీవల ప్రదర్శనను మరచి కొత్త ఉత్సాహంతో తాము బరిలోకి దిగుతున్నామని భారత జట్టు వైస్ కెప్టెన్ తిలక్ వర్మ వ్యాఖ్యానించాడు. ‘జింబాబ్వే చాలా మంచి జట్టు. ఎంతో పోటీతత్వంతో పోరాడుతుంది. వారిని ఓడించడం అంత సులువు కాదు.
గత ఏడాది జింబాబ్వేతో ఆడిన సిరీస్లో తొలి మ్యాచ్ వారే నెగ్గారు. నాటి భారత టీమ్లో ఉన్నవారిలో చాలా మంది ఇప్పుడూ వచ్చారు. మంచి పిచ్లతో బ్యాటింగ్కు అనుకూల పరిస్థితులు ఇక్కడ అందుబాటులో ఉన్నాయి. గతంలో జింబాబ్వే గడ్డపై ఆడిన అనుభవం పనికొస్తుంది’ అని తిలక్ అన్నాడు. ఐర్లాండ్–ఇంగ్లండ్ల చేతుల్లో ఓటమికి పలు కారణాలు ఉన్నాయని, వాటిని విశ్లేషించుకున్నామని అతను చెప్పాడు. ముఖ్యంగా తన బ్యాటింగ్ ప్రదర్శనపై కూడా తిలక్ మాట్లాడాడు.
‘టి20 మ్యాచ్లో ఏ స్థానంలోనైనా బ్యాటింగ్ చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉండాలి. అక్కడి పరిస్థితుల్లో అది అంత సులువు కాదు. పైగా మ్యాచ్లో ఎలాంటి స్థితిలో ఉన్నామో కూడా చూసుకోవాలి. నేను బ్యాటింగ్కు వెళ్లేసరికి జట్టు పవర్ప్లేలోనే నాలుగైదు వికెట్లు కోల్పోతూ వచ్చింది. అలాంటప్పుడు వచ్చీ రాగానే షాట్లు ఆడటం సరైంది కాదు. పైగా వైస్ కెప్టెన్ అంటే నేను మరింత బాధ్యతగా ఆడాల్సి ఉంటుంది. అందుకే తొలి బంతినుంచే దూకుడుగా ఆడేందుకు ఆలోచించాల్సి వచ్చింది. గత రెండేళ్లుగా ఎక్కువగా ఆసియాలోని పిచ్లపైనే ఎక్కువ మ్యాచ్లు ఆడిన మేం ఇంగ్లండ్కు వెళ్లగానే ఇబ్బంది పడ్డాం’ అని తిలక్ వివరించాడు.